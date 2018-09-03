Монако без Головина в составе уступил «Марселю» 

"Монако" на своем поле уступил "Марселю" в матче четвертого тура чемпионата Франции со счетом 2:3, пишет "Советский спорт".
"Марсель" вышел вперед в конце первого тайма усилиями Костаса Митроглу. В начале второго тайма монегаски усилиями Юри Тилеманса и Радамеля Фалькао не только отыгрались, но и вышли вперед. Тем не менее, "Марсель" сумел уйти от поражения, а после и добиться победы: на 74-й минуте игры Флориан Товен сравнял счет, а на 90-й минуте точный удар Валере Жермена головой после подачи углового принес провансальцам победу.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не принимал участия в матче, так как до сих пор продолжает восстанавливаться от травмы.
Ранее в "Монако" рассказали о состоянии травмированного Головина.
Франция. Лига 1. 4-й тур"Монако" (Монако) — "Марсель" (Марсель) — 2:3Голы:0:1 — Митроглу, 45+1; 1:1 — Тилеманс, 48; 2:1 — Фалькао, 53; 2:2 — Товен, 74; 2:3 — Жермен, 90.