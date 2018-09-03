Сын Роналду оформил покер за «Ювентус»

Сын Роналду в дебютном матче за «Ювентус» оформил покер

По информации издания Tuttosport, в игре против ровестников из "Луценто" восьмилетний Роналду-младший оформил покер, а его команда победила со счетом 5:1. Сообщается, что на трибунах в это время находилась подруга звездного португальца Джорджина Родригес

Ранее Роналду высоко отзывался об уровне своего сына и признался, что был бы рад, если тот станет профессиональным футболистом.

33-летний игрок сборной Португалии перешёл в "Ювентус" нынешним летом, подписав контракт, рассчитанный до 2022 года. В этом сезоне Роналду уже трижды сыграл в чемпионате Италии, однако до сих пор не сумел поразить ворота соперника. В четвертом туре Серии А туринцы дома сыграют с "Сассуоло", этот матч состоится 16 сентября.

Ранее сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду демонстрирует худшие показатели в Европе, не забив ни одного мяча при 23 нанесенных ударах.