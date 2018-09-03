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Футболист «Спартака» порвал «кресты»
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Футболист «Спартака» Жиго порвал «кресты» 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Футболисту московского «Спартака» Самуэлю Жиго было проведено дополнительное обследование, в результате которого подтвердился предварительный диагноз. У игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Уже 5 сентября спортсмена прооперируют, сообщает пресс-служба клуба. Только после этого можно будет говорить о сроках восстановления.
24-летний защитник «красно-белых» получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против питерского «Зенита». Встреча завершилась безголевой ничьей (0:0).
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