Футболист «Спартака» порвал «кресты»

Футболисту московского «Спартака» Самуэлю Жиго было проведено дополнительное обследование, в результате которого подтвердился предварительный диагноз. У игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.
Уже 5 сентября спортсмена прооперируют, сообщает пресс-служба клуба. Только после этого можно будет говорить о сроках восстановления.
24-летний защитник «красно-белых» получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против питерского «Зенита». Встреча завершилась безголевой ничьей (0:0).