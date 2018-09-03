Футболист «Спартака» порвал «кресты»

Футболист «Спартака» Жиго порвал «кресты»

Футболисту московского «Спартака» Самуэлю Жиго было проведено дополнительное обследование, в результате которого подтвердился предварительный диагноз. У игрока выявлен полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Уже 5 сентября спортсмена прооперируют, сообщает пресс-служба клуба. Только после этого можно будет говорить о сроках восстановления.