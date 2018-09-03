Отсутствию голов у Роналду нашли объяснение

Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано высказал мнение о том, почему португальский форвард Криштиану Роналду всё не смог забить свой дебютный гол за команду.

«Серия А — это лига, где команды надёжно обороняются. Не хочу сказать, что Серия А лучше других европейских чемпионатов или наоборот. Давайте просто скажем так: команды здесь очень сильны игрой в обороне», — приводит слова Аллегри ESPN.

Он отметил, что в Серии А любому нападающему сложно забить 40 голов з сезон.

«Обычно лучший бомбардир в Италии забивает 26-27 мячей, но при этом обычно он не выигрывает чемпионский титул, поэтому для нас это, может быть, и к лучшему», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне, Роналду, перешедший в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года, принял участие во всех трёх стартовых турах Серии А, но записал в свой актив лишь голевую передачу.