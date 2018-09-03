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Над защитником «Арсенала» нависла угроза из-за жеста
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Защитнику «Арсенала» Мустафи грозит наказание за политический жест при праздновании гола 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи рискует понести наказание за празднование своего гола в ворота «Кардиффа» в матче 4-го тура АПЛ.
Мустафи является игроком сборной Германии, но имеет албанские корни. Он отпраздновал гол демонстрированием кистями рук птицы, что является отсылкой к изображенному на гербе Албании двуглавому орлу.
Футбольная ассоциация Англии запрещает футболистам демонстрировать любые политические жесты, потому Мустафи может быть оштрафован. За подобный поступок ранее ФИФА оштрафовала игроков сборной Швейцарии Джердана Шакири и Гранита Джаку.
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