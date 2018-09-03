Нападающий Лукаку: скоро люди увидят новый «Манчестер Юнайтед»

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал победу над "Бернли" в матче четвертого тура чемпионата России, передает Sport24.

"Мы — "Манчестер Юнайтед", именно так мы должны играть в каждом матче. Думаю, теперь люди будут иначе нас оценивать. Начинает работать то, над чем мы работали последние несколько недель. Мы больше используем быстрый пас, забегания, много движения и моментов. Скоро люди увидят новый "МЮ".

Результат не совсем отражает происходящее на поле. Я думаю, мы могли забить больше мячей как в первом, так и во втором тайме. Мы играли лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, это и хотят увидеть болельщики. Они хотят видеть, как мы доминируем и создаем возможности для голов", — заявил Лукаку в эфире MUTV.

Игра между "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" завершилась со счетом 2:0 в пользу "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что форвард Лукаку завершит карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020.