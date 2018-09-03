Ещё
«Скоро люди увидят новый „Манчестер Юнайтед“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий Лукаку: скоро люди увидят новый «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал победу над "Бернли" в матче четвертого тура чемпионата России, передает Sport24.
"Мы — "Манчестер Юнайтед", именно так мы должны играть в каждом матче. Думаю, теперь люди будут иначе нас оценивать. Начинает работать то, над чем мы работали последние несколько недель. Мы больше используем быстрый пас, забегания, много движения и моментов. Скоро люди увидят новый "МЮ".
Результат не совсем отражает происходящее на поле. Я думаю, мы могли забить больше мячей как в первом, так и во втором тайме. Мы играли лучше, чем в прошлом сезоне. Думаю, это и хотят увидеть болельщики. Они хотят видеть, как мы доминируем и создаем возможности для голов", — заявил Лукаку в эфире MUTV.
Игра между "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" завершилась со счетом 2:0 в пользу "красных дьяволов".
Ранее сообщалось, что форвард Лукаку завершит карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020.
Газета.Ru: последние новости
"Зенит" и "Кайрат" проведут контрольный матч 9 сентября Тренер "Ахмата" ушел в отставку после победы над "Уфой" Далич: Роналду – эгоист, я бы никогда не хотел видеть его в своей команде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он победил рак5
Федерер нанес величайший удар в истории5
Скандальный матч: Дзюба сломал лидера «Спартака»2
В России забит самый позорный автогол в мире71
Исинбаева показала идеальную фигуру28
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение