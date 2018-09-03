Скандальный матч: Дзюба сломал лидера «Спартака»

Все, кроме голов

Матча «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге ожидали с большим интересом. Команды подошли к очному противостоянию, располагаясь на первой и второй строчках турнирной таблицы РПЛ.

«Зенит» вообще не терял очков до матча с красно-белыми, а те лишь раз сыграли вничью, так и не сумев поразить ворота чемпиона страны московского «Локомотива» (0:0) во втором туре.

В итоге противостояние на «Санкт-Петербурге» оправдало ожидания болельщиков во всем, кроме результативности.

В этом поединке были сюрпризы с составом от Массимо Карреры, предельная мотивация обеих команд, из-за чего на поле практически летели искры, голевые моменты, жесткие стыки, повреждения и спорные решения арбитра.

Нулевой ничьей «Зенит» и «Спартак» ни разу не заканчивали свои противостояния с весны 2014 года, обычно радуя результативностью, но любая серия когда-нибудь прерывается.

Дзюба сломал Жиго

Одним из ключевых эпизодов игры, не повлиявшим на конкретный результат, но способным иметь серьезное значение в контексте всего сезона, стало столкновение форварда «Зенита» Артема Дзюбы с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

Нападающий в борьбе за мяч толкнул соперника в спину, и французский лидер обороны красно-белых, упав, повредил связку колена.

Правда, надо отметить, что фол главного футболиста России последнего времени не был грубым, а эпизод был почти игровым. Впрочем, многие ведь считают, что Серхио Рамос в финале Лиги чемпионов специально травмировал Мохамеда Салаха в моменте, где можно провести параллели с нынешним…

В том, что Жиго получил травму, сомнений не было изначально. Каррера тут же отправил разминаться оставшегося в запасе Георгия Джикию , но мужественный француз показал, что продолжит игру.

Это решение было ошибочным, потому что всего через несколько минут Самуэль упал уже сам, без чьей-либо помощи, и стало понятно, что все совсем серьезно.

Защитник был все-таки заменен на Джикию, а ночью ему была сделана МРТ, подтвердившая подозрения на полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Теперь Жиго пропустит около полугода, и эта потеря может стать для команды критичной: француз за короткий отрезок после перехода в «Спартак» проявил себя настоящим лидером команды.

Вот так красно-белые в течение нескольких дней лишились двух своих ключевых футболистов: сначала в испанскую «Севилью» был продан Квинси Промес, а теперь еще и выбыл Жиго.

И это еще Илья Кутепов только-только был прооперирован в Италии. А ведь трансферное окно уже закрыто…

Москалев выбрал борьбу

«Вы сами все видели», — бросил Дзюба в микст-зоне, проходя мимо журналистов и присовокупив к этой фразе идиоматическое выражение. Наверняка лидер «Зенита» подразумевал неудовлетворительную, на его взгляд, работу Владимира Москалева.

Матч выдался действительно сложным для рефери, которому необходимо было держать в руках нити такой важной игры, больше похожие на подожженные и вовсю искрящиеся бикфордовы шнуры.

Если смотреть на матч непредвзято и оценивать совокупность событий, то нужно признать, что рефери в целом справился.

Другое дело, что в игре было множество очень спорных эпизодов, и без ошибок в них со стороны судьи все-таки не обошлось.

Например, он сначала пропустил, как Бранислав Иванович наступил на ногу в своей штрафной рвавшемуся с мячом к воротам «Зенита» Педро Роше, а затем не увидел каратэ в исполнении Фернандо против Александра Ерохина уже в штрафной «Спартака».

При этом выбранная арбитром манера давать командам бороться, пусть временами и за гранью дозволенного в обычный день, пожалуй, помогла сохранить целостность футбола.

Реши Москалев реагировать на каждый эпизод борьбы, и игра превратилась бы в нескончаему череду свистков, что точно лишило бы зрителей именно футбольного зрелища.

Ну а претензии того же Дзюбы по поводу того, что его постоянно держали в борьбе за майку, и вовсе несостоятельны, поскольку это является неотъемлемой частью любого матча, причем в еврокубках привыкшие к особому отношению в РПЛ российские звезды потом страдают, натыкаясь на слепоту к таким моментам иностранных рефери.

Правда, абсолютно по любым трактовкам Москалев простил во втором тайме спартаковца Николая Рассказова . Тот, уже имея желтую карточку, довольно грубо въехал в ногу Ерохину и, скорее всего, должен был получить второй «горчичник» и покинуть поле досрочно.

В общем, работа судьи получилась дискуссионной. Как, собственно, и вообще все в воскресном противостоянии. То есть, из общего ряда она точно не выбилась.

Ханни бушует в твиттере

А вот настоящий скандал вспыхнул не на поле, а в медийном пространстве. Недовольный отсутствием игровой практики плеймейкер «Спартака» Софьян Ханни не выдержал и опубликовал в твиттере неоднозначный смайл и многоточие, когда оказался в запасе в игре с «Зенитом», даже несмотря на уход Промеса.

Алжирца поддержали многие болельщики, включая одного из самых успешных теннисистов в истории России Евгения Кафельникова

«Я понятия не имею, почему не играю. Я первый, кто удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Я ничего не понимаю», — написал Ханни в комментариях к посту.

«Я ни разу не говорил, что не согласен со своей позицией. Я профессионал и сказал тренеру, что готов играть на любой позиции, на которой он хочет меня использовать. Я лишь прошу об игровом времени», — добавил алжирец позже.

После игры с «Зенитом» Каррера, отвечая на вопрос о том, почему не играет Ханни, высказался туманно, заявив, что использует игроков «исходя от их пользы против определенных соперников».

Интересно, как теперь будут развиваться события после выплеска эмоций футболиста. Даст ли ему итальянский тренер шанс или же посчитает это нарушением дисциплины и усадит в запас еще глубже?