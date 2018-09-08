«Не от большого ума»: Дзюба раскритиковал россиян

«Не от большого ума»: Дзюба рассказал, почему россияне не поддерживают сборную

После победы над турецкой сборной в Лиге наций, нападающий российской сборной Артем Дзюба завил, что фанаты не поддерживают сборную из-за клубных пристрастий не от большого ума.

«Считаю, что такое происходит не от большого ума, при всем к ним уважении. Что в еврокубках, что на уровне сборных — нужно болеть за свою страну. И не имеет значения, какие у человека предпочтения», — сказал Дзюба.

По его словам, в национальной сборной нет клубных предпочтений, «каких-то разговоров или подколок». Нужно всей страной болеть за ту команду, которая играет, например, в еврокубках.