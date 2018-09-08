«Не от большого ума»: Дзюба раскритиковал россиян

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«Не от большого ума»: Дзюба рассказал, почему россияне не поддерживают сборную 

360tv.ru + ещё 102 21 минуту назад
Фото: Reuters
После победы над турецкой сборной в Лиге наций, нападающий российской сборной Артем Дзюба завил, что фанаты не поддерживают сборную из-за клубных пристрастий не от большого ума.
«Считаю, что такое происходит не от большого ума, при всем к ним уважении. Что в еврокубках, что на уровне сборных — нужно болеть за свою страну. И не имеет значения, какие у человека предпочтения», — сказал Дзюба.
По его словам, в национальной сборной нет клубных предпочтений, «каких-то разговоров или подколок». Нужно всей страной болеть за ту команду, которая играет, например, в еврокубках.
7 сентября российская сборная открыла Лигу Наций победой над командой Турции со счетом 2:1. Голы забили Денис Черышев и Артем Дзюба.
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