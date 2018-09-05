В сборной Германии введен комендантский час

Наставник сборной Германии Йоахим Лев ввел комендантский час для своих футболистов, сообщает Sport Bild.

Как сообщает издание, в 12 часов ночи футболисты обязаны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Игрокам национальной команды запрещено также посещать бары в отеле.

Лев возглавил национальную сборную Германии в 2006 году, сменив на этом посту Юргена Клинсманна . Под руководством специалиста бундестим стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призером ЧМ-2010 и финалистом чемпионата Европы—2008.

Напомним, Германия по итогам группового этапа чемпионата мира–2018 заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей и впервые в своей истории не вышла из группы на мундиале.

Ранее главный тренер сборной Германии признался в недооценке скандала с расизмом.