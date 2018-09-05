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В сборной Германии введен комендантский час
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В сборной Германии введен комендантский час 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Наставник сборной Германии Йоахим Лев ввел комендантский час для своих футболистов, сообщает Sport Bild.
Как сообщает издание, в 12 часов ночи футболисты обязаны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Игрокам национальной команды запрещено также посещать бары в отеле.
Лев возглавил национальную сборную Германии в 2006 году, сменив на этом посту Юргена Клинсманна. Под руководством специалиста бундестим стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призером ЧМ-2010 и финалистом чемпионата Европы—2008.
Напомним, Германия по итогам группового этапа чемпионата мира–2018 заняла четвертое место в группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей и впервые в своей истории не вышла из группы на мундиале.
Ранее главный тренер сборной Германии признался в недооценке скандала с расизмом.
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