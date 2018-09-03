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Гол Черышева могут признать лучшим
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Гол Черышева оказался среди финалистов на приз Пушкаша 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша. Награда вручается за лучший гол сезона.
Среди кандидатов гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии. Кроме него, в шорт-лист попали голы Гарета Бэйла, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана де Арраскаэты, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара, Рикардо Куарежмы и Мохамеда Салаха.
Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.
Ранее News.ru привёл список кандидатов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.
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