Гол Черышева могут признать лучшим

Гол Черышева оказался среди финалистов на приз Пушкаша

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша. Награда вручается за лучший гол сезона.

Среди кандидатов гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года против Хорватии. Кроме него, в шорт-лист попали голы Гарета Бэйла, Лазароса Христодулопулоса, Криштиану Роналду, Джорджиана де Арраскаэты, Райли Макгри, Лионеля Месси, Бенжамена Павара, Рикардо Куарежмы и Мохамеда Салаха.

Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.

Ранее News.ru привёл список кандидатов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.