Футболисты сборной РФ вышли на тренировку с усами

Футболисты сборной РФ вышли на тренировку с накладными усами, чтобы поздравить Черчесова

Футболисты сборной России вышли на тренировку с накладными усами, чтобы поздравить главного тренера команды Станислава Черчесова с прошедшим днем рождения. Тренировка проходит на базе в Новогорске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье Черчесову исполнилось 55 лет. В понедельник команда впервые собралась после чемпионата мира.

В преддверии занятия некоторые игроки вышли на тренировочное поле с накладными усами и поздравили Черчесова. Также футболисты подарили тренеру игровую футболку с номером 55.

Сборная России готовится к матчу Лиги наций против команды Турции (7 сентября, Трабзон), а также к контрольной встрече с чехами (10 сентября, Ростов-на-Дону).