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Футболисты сборной РФ вышли на тренировку с усами
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Футболисты сборной РФ вышли на тренировку с накладными усами, чтобы поздравить Черчесова 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной России вышли на тренировку с накладными усами, чтобы поздравить главного тренера команды Станислава Черчесова с прошедшим днем рождения. Тренировка проходит на базе в Новогорске, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье Черчесову исполнилось 55 лет. В понедельник команда впервые собралась после чемпионата мира.
В преддверии занятия некоторые игроки вышли на тренировочное поле с накладными усами и поздравили Черчесова. Также футболисты подарили тренеру игровую футболку с номером 55.
Сборная России готовится к матчу Лиги наций против команды Турции (7 сентября, Трабзон), а также к контрольной встрече с чехами (10 сентября, Ростов-на-Дону).
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