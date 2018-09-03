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Маркизио прокомментировал переход в «Зенит» на русском
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Маркизио прокомментировал переход в «Зенит» на русском языке 

Газета.Ru + ещё 33 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Новичок петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал свой переход в российский клуб, сообщает Sport24.
"Великий клуб. Великие амбиции. Та же страсть к победам!" — написал футболист в инстаграме на английском и русском языках.
Маркизио 25 лет провел в составе туринского "Ювентуса". За "старую сеньору" он провел 389 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 42 результативные передачи. 32-летний итальянец является семикратным чемпионом страны, победителем Серии B, трехкратным обладателем Суперкубка и четырехкратным — Кубка Италии.
Ранее сообщалось, что Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента.
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