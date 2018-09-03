Маркизио прокомментировал переход в «Зенит» на русском языке

"Великий клуб. Великие амбиции. Та же страсть к победам!" — написал футболист в инстаграме на английском и русском языках. Публикация от Claudio Marchisio (@marchisiocla8) 3 Сен 2018 в 12:03 PDT

Маркизио 25 лет провел в составе туринского "Ювентуса". За "старую сеньору" он провел 389 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 42 результативные передачи. 32-летний итальянец является семикратным чемпионом страны, победителем Серии B, трехкратным обладателем Суперкубка и четырехкратным — Кубка Италии.

Ранее сообщалось, что Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента.