Названа замена Акинфееву 

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев будет защищать ворота сборной России в матче с Турцией. Об этом рассказал журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, передает Sport24.
«Номером один в игре с Турцией будет Лунев. Футболисты должны себя проявлять», — отметил Черчесов.
Ранее стало известно, что Станислав Черчесов не вызвал голкипера Игоря Акинфеева на матчи с Турцией и Чехией.
Футболисты сборной России находятся на сборах в Новогорске для подготовки к матчам с Турцией и Чехией, вечером в среду игроки отправятся в Турцию.
Матч Турция — Россия состоится 7 сентября в Трабзоне.