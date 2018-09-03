Названа замена Акинфееву

«Номером один в игре с Турцией будет Лунев. Футболисты должны себя проявлять», — отметил Черчесов.

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов не вызвал голкипера Игоря Акинфеева на матчи с Турцией и Чехией.

Футболисты сборной России находятся на сборах в Новогорске для подготовки к матчам с Турцией и Чехией, вечером в среду игроки отправятся в Турцию.

Матч Турция — Россия состоится 7 сентября в Трабзоне.