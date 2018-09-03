Ещё
Названа замена Акинфееву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа замена Акинфееву 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев будет защищать ворота сборной России в матче с Турцией. Об этом рассказал журналистам главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, передает Sport24.
«Номером один в игре с Турцией будет Лунев. Футболисты должны себя проявлять», — отметил Черчесов.
Ранее стало известно, что Станислав Черчесов не вызвал голкипера Игоря Акинфеева на матчи с Турцией и Чехией.
Футболисты сборной России находятся на сборах в Новогорске для подготовки к матчам с Турцией и Чехией, вечером в среду игроки отправятся в Турцию.
Матч Турция — Россия состоится 7 сентября в Трабзоне.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию24
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах67
«С такими бедрами она нам не нужна»8
Спортсменка умерла прямо во время тренировки16
Когда Медведева отомстит Загитовой5
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение