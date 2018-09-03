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Игнашевич отказался возглавить сборную
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Игнашевич отказался возглавить сборную 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли бывшего футболиста Сергея Игнашевича в национальной команде.
"Игнашевич теперь не просто Сергей, а Сергей Николаевич, я его представил команде в новой роли. Все хорошо его приняли. Сейчас у него занятия в Высшей школе тренеров, будет приезжать на тренировки. У него есть задатки, и эти задатки нужно проявлять. На сегодняшний день он трудится в ЦСКА, а к нам он приезжает, чтобы сборную изнутри видеть. Мы ему предложили возглавить сборную 2004 года, но он пока не готов, как он сказал", — передает корреспондент News.ru.
Игнашевич завершил профессиональную карьеру по окончании чемпионата мира — 2018, на котором сборная России вышла в четвертьфинал турнира. В качестве игрока защитник провел в составе ЦСКА 14 лет.
Ранее сообщалось, что Игнашевич будет помогать сборной России.
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