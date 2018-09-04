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Юный голкипер умер после столкновения с соперником
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Юный голкипер умер после столкновения с соперником 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Omroep Gelderland
13-летний вратарь футбольной команды «Гелдерс Херенберг» умер после столкновения с соперником в кубковом матче голландского турнира MvR. Об этом сообщает Omroepgelderland.
По информации издания, мальчик потерял сознание, и ему была вызвана скорая помощь. Однако у вратаря сразу замедлились сердцебиение и дыхание, врачи не смогли его спасти. Матч был прекращен.
На следующий день после смерти голкипера состоялась встреча, на которой присутствовали товарищи и родители умершего спортсмена. «Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей», — заявили в MvR.
MvR — это футбольная ассоциация, насчитывающая около 650 спортсменов. По словам бывшего председателя организации, в их истории это первый случай смерти спортсмена.
В декабре 2016-го 19-летний футболист Исмаил Мришо умер от сердечного приступа во время матча чемпионата Танзании. После столкновения с соперником он упал на поле и не сумел самостоятельно подняться. Спортсмен был доставлен в больницу, где позднее скончался.
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