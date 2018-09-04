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Футболист умер во время тренировки
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Юный футболист умер после столкновения с соперником 

Газета.Ru + ещё 3 57 минут назад
Фото: flickr.com
13-летний голкипер футбольной команды "Гелдерс Херенберг" скончался в результате полученной в столкновении с соперником травмы, сообщает "Советский спорт".
Как информирует Omroepgelderland, трагедия произошла во время кубкового матча голландского турнира MvR. Вратарь столкнулся с соперником, после чего потерял сознания. Ребенку была вызвана скорая помощь, однако у юного голкипера сразу замедлились сердцебиение и дыхание. Приехавшие на место происшествия медики не смогли спасти футболиста. Матч был прекращен.
"Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей", — заявили в MvR в присутствии товарищей и родителей скончавшегося спортсмена.
Ранее сообщалось, что боксер Люси Браун скончалась после пропущенного на тренировке удара.
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