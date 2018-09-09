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Белорусы поддержали сборную лозунгом против России
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Белорусы прокричали «Кто не скачет, тот москаль!» во время матча Лиги наций 

Lenta.ru + ещё 17 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Болельщики сборной Белоруссии во время матча Лиги наций с Сан-Марино выкрикивали лозунг «Кто не скачет, тот москаль!». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков отметил, что выкрики не были массовыми. Также он заявил, что организация начнет разбирательства, если соответствующий запрос будет получен от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и правоохранительных органов.
Встреча прошла 8 сентября в Минске и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Днем ранее сборная России в матче Лиги наций обыграла команду Турции — 2:1.
«Кто не скачет, тот москаль!» — лозунг, ставший популярным во время Евромайдана — протестных акций 2014 года в Киеве, которые закончились сменой власти на Украине.
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