Белорусы поддержали сборную лозунгом против России

Белорусы прокричали «Кто не скачет, тот москаль!» во время матча Лиги наций

Болельщики сборной Белоруссии во время матча Лиги наций с Сан-Марино выкрикивали лозунг «Кто не скачет, тот москаль!». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола Дмитрий Герчиков отметил, что выкрики не были массовыми. Также он заявил, что организация начнет разбирательства, если соответствующий запрос будет получен от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и правоохранительных органов

Встреча прошла 8 сентября в Минске и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Днем ранее сборная России в матче Лиги наций обыграла команду Турции — 2:1.

«Кто не скачет, тот москаль!» — лозунг, ставший популярным во время Евромайдана — протестных акций 2014 года в Киеве, которые закончились сменой власти на Украине.