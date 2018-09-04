Школу ЦСКА считают одной из лучших в Европе

Тренер отметил, что впечатлен игрой защиты армейцев.

"Считаю, что даже после выздоровления Виктора Васина стоит оставить тройку защитников — Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов. Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться. И вообще хочу отметить Никиту Чернова. Жаль, что с "Уралом" он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе.

Думаю, отказ Леонида Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее", — сказал Чанов.

В текущем сезоне 22-летний Чернов провел семь матчей и получил три предупреждения.

Ранее сообщалось, что ЦСКА определился с заявкой на матчи Лиги чемпионов.