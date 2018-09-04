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Школу ЦСКА считают одной из лучших в Европе
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Школу ЦСКА считают одной из лучших в Европе 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный российский специалист Вячеслав Чанов поделился мнением об игре обновленного состава московского ЦСКА, передает газета "Известия".
Тренер отметил, что впечатлен игрой защиты армейцев.
"Считаю, что даже после выздоровления Виктора Васина стоит оставить тройку защитников — Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов. Мне очень нравится эта тройка, ребята должны сыгрываться. И вообще хочу отметить Никиту Чернова. Жаль, что с "Уралом" он играл не с первых минут. Никита более универсальный, он прошел армейскую школу, которую я считаю одной из лучших в Европе.
Думаю, отказ Леонида Слуцкого от кандидатуры Чернова несколько лет назад был большой ошибкой. Сейчас бы это был защитник на две головы сильнее", — сказал Чанов.
В текущем сезоне 22-летний Чернов провел семь матчей и получил три предупреждения.
Ранее сообщалось, что ЦСКА определился с заявкой на матчи Лиги чемпионов.
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