Зачем «Зенит» купил итальянца-скандалиста

Вечером 3 сентября «Зенит» официально объявил о подписании контракта с Маркизио. Семикратный чемпион Италии и двукратный финалист Лиги чемпионов в составе «Ювентуса» будет выступать за клуб на правах свободного агента.

По версии издания, «возрастной» полузащитник будет полезен петербургскому клубу своим «блестящим» видением поля и точностью паса.

«Газета.ру» отмечает, что Маркизио уже не такой быстрый, как раньше, но он сможет компенсировать это «чтением» игры.

Кроме того, скорость футболистов в российском чемпионате не выше, чем в итальянском.

Издание напомнило, что до недавнего времени полузащитник успешно боролся за попадание в состав топ-клуба Серии А. Он способен закрыть любую позицию в полузащите «Зенита» и значительно увеличить вариативность в центре поля.

Об уходе Маркизио из «Ювентуса» стало известно 17 августа этого года. Сообщалось, что стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Однако СМИ писали о конфликте Маркизио с тренером Массимилиано Аллегри. Футболист попал в академию «Ювентуса» в семь лет и с тех пор почти не покидал клуб.

Новое соглашение Маркизио с «Зенитом» рассчитано на два сезона.