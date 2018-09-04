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Зачем «Зенит» купил итальянца-скандалиста
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Зачем «Зенит» купил итальянца-скандалиста 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
«Газета.ру» рассказала, что может принести «Зениту» легенда «Ювентуса», 32-летний Клаудио Маркизио.
Вечером 3 сентября «Зенит» официально объявил о подписании контракта с Маркизио. Семикратный чемпион Италии и двукратный финалист Лиги чемпионов в составе «Ювентуса» будет выступать за клуб на правах свободного агента.
По версии издания, «возрастной» полузащитник будет полезен петербургскому клубу своим «блестящим» видением поля и точностью паса.
«Газета.ру» отмечает, что Маркизио уже не такой быстрый, как раньше, но он сможет компенсировать это «чтением» игры.
Кроме того, скорость футболистов в российском чемпионате не выше, чем в итальянском.
Издание напомнило, что до недавнего времени полузащитник успешно боролся за попадание в состав топ-клуба Серии А. Он способен закрыть любую позицию в полузащите «Зенита» и значительно увеличить вариативность в центре поля.
Об уходе Маркизио из «Ювентуса» стало известно 17 августа этого года. Сообщалось, что стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Однако СМИ писали о конфликте Маркизио с тренером Массимилиано Аллегри. Футболист попал в академию «Ювентуса» в семь лет и с тех пор почти не покидал клуб.
Новое соглашение Маркизио с «Зенитом» рассчитано на два сезона.
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