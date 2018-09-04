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Футболист сборной Италии объяснил переезд в Россию
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Футболист сборной Италии объяснил переезд в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» итальянец Клаудио Маркизио рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Слова футболиста приводятся на официальном сайте клуба.
«Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из "Ювентуса", обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали "Зенит"», — заявил 32-летний хавбек. Он также добавил, что советовался с другим итальянцем, выступавшем в составе петербургского клуба — защитником Доменико Кришито.
3 сентября «Зенит» объявил о переходе футболиста. Российский футбольный союз пошел навстречу петербуржцам, разрешив заявить игрока после закрытия трансферного окна (31 августа).
Маркизио семь раз выигрывал «скудетто» (чемпионат Италии — прим. «Ленты.ру») в составе «Ювентуса». За национальную команду хавбек провел 55 матчей, в которых отличился пять раз. В составе сборной он становился вице-чемпионом Европы и выигрывал бронзу Кубка конфедераций.
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