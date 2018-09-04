Футболиста наказали рекордным штрафом

Футболист Лемина получил самый большой штраф в истории Британии за превышение скорости

Габонский полузащитник английского футбольного клуба "Саутгемптон" Марио Лемина был оштрафован на £96 тысяч (около 8,4 млн рублей) за превышение скорости. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

25-летний футболист не сообщил полиции, кто находился за рулем его машины, когда было зафиксировано нарушение. Лемина заявил, что не знает, кто управлял машиной — его родной брат или кузен, которые в данный момент живут с ним. Он три раза проигнорировал письма полиции о данном инциденте. Автомобиль габонца Mercedes-AMG GLA-45 стоит £50 тысяч (около 4,4 млн рублей).

Также Лемина лишен водительских прав на один год. Как сообщает издание, сумма в £96 тысяч составляет оклад футболиста за три недели.

Этот штраф стал самым большим в истории Великобритании, выданным за превышение скорости. Предыдущий рекорд принадлежал английскому телеведущему и актеру Энтони Мак-Партлин, который был оштрафован на £86 тысяч в апреле 2018 года.

Лемина перешел в "Саутгемптон" из "Ювентуса" летом 2017 года. За "Саутгемптон" он провел три матча и отдал голевую передачу. Всего в его активе 32 матча за клуб, один гол и два результативных паса.