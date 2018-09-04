Что значит для «Зенита» трансфер Маркизио

Лучший в мире актёр второго плана

«Зенит» получил Пирло на минималках. И не только.

Маркизио провёл в «Ювентусе» 25 лет (на самом деле — 24), но никогда, ни разу его имя не было первым, с которым ассоциировалась команда. Главными звёздами постоянно оказывались другие. Каннаваро, Трезеге, Дель Пьеро, Буффон, Пирло, Погба, Тевес, Игуаин, Дибала… Кто-то из этого списка затмевал Маркизио яркой вспышкой по ходу одного-единственного сезона. Кто-то годами затмевал легендарностью, значимостью для истории клуба. Кто-то — просто хайпом, вызванным суммой трансфера. На фоне главных имён «Ювентуса» Маркизио оставался в тени. Но быть в тени — не значит быть незначительным.

10 лет постоянной адаптации

Впервые Маркизио стал важен для «Ювентуса» в 20 лет. Команда была в Серии В. У Дешама в полузащите играли опытные Джаникедда, Кристиано Дзанетти, Маркьонни и Каморанези. Но зимой 2007 года Маркизио локтями подвинул авторитетов и стал основным центральным полузащитником. Он брал активностью: умел всё и делал это.

Когда «Ювентус» возглавил Раньери, молодого игрока отправили за практикой в «Эмполи». Через год он вернулся и стал важным игроком в команде, которая заняла в Серии А второе место, уступив только «Интеру».

Он был важен через, когда «Ювентус» возглавил Раньери. Команда играла в 4-4-2, с Маркьонни и Недведом на флангах, а Маркизио был первым выбором центр полузащиты почти весь сезон (кроме месяца с травмой). Он был важен, когда Феррара и Дельнери опустили «Ювентус» на седьмое место. В команде, полной случайных прохожих, вроде Марко Мотты и Аквилани, в порядке остались немногие: Кьеллини, Дель Пьеро, Маркизио.

Маркизио сохранял стабильный уровень (что нетипично для молодого игрока) на фоне бесконечного потока сменяющих друг друга Яквинт, Красичей, Амаури, Вучиничей, Борьелл и Матри, а также сменяющих друг друга тренеров с каждый раз новыми требованиями.

Конте изменил «Ювентус» до неузнаваемости. Его система дала новую жизнь Пирло и сделала Видаля звездой. Превратила Бонуччи, Бардзальи и Кьеллини в единое целое. Конте старательно выметал всё, что было до него: привычку проигрывать, лишних игроков, непрофессионализм, даже легенд, которые могли угрожать его авторитету. Но не Маркизио: Маркизио в первый сезон с Конте получил новую роль и стал вторым бомбардиром «Ювентуса», играя на позиции центрального полузащитника.

Через год в полузащиту добавился Погба: первые полгода адаптировался, потом стал основным, а в сезоне 2013/14 уже был лидером команды. В 3-4-3 Конте на поле было место только трём центральным полузащитникам, один из которых — Пирло, другой — телохранитель Пирло, а третий — молодая суперзвезда. Даже при этом Маркизио появился в 30 матчах Серии А, в 21 — в старте. У Пирло 30 выходов на поле, у Видаля 32.

С приходом Аллегри треугольник в полузащите превратился в ромб, и места хватило всем. Маркизио опять пришлось адаптироваться, на этот раз к более оборонительной роли. Он вошёл в тройку игроков «Ювентуса» по количеству оборонительных действий за сезон. В тот момент Маркизио был настолько важен, что, когда он получил травму на тренировке сборной, болельщики «Ювентуса» стали присылать Конте письма с угрозами.

Наконец, ещё через год «Ювентус» отпустил Пирло, и Аллегри не стал покупать нового реджисту. Он решил сделать Пирло из Маркизио. Три четверти сезона Маркизио справлялся. Весной он порвал крестообразные связки и вылетел на несколько месяцев.

Роль Пирло

Простите за эти восемь абзацев сжатой биографии. Это было необходимо, чтобы показать: в течение 10 лет, за которые «Ювентус» пережил три глобально разных эпохи, не считая тактических революций, Маркизио постоянно адаптировался и оставался одним из лучших в команде. Я мог просто отметить его профессионализм, но это слово не до конца передаёт отношение итальянца к делу. Это не просто профессионализм. За 10 лет Маркизио самые разные роли в самых разных системах, и в каждой он был успешен. Это делает его уникальным игроком. Первый раз в карьере Маркизио, когда он не смог адаптироваться, случился после тяжёлой травмы. По статистике, после травмы он стал на 15% реже получать мяч и в два раза реже идти в отбор. С другой стороны, эти изменения можно объяснить не только регрессом, а например, сменой стиля. По крайней мере, количество длинных точных передач стало зашкаливать, а перехватов не стало меньше. Если коротко — Пирло на минималках. Только необходимости в нём уже не было. Из-за травмы полузащитник пропустил не только конец сезона, но и всю предсезонку и начало следующего сезона. А когда он восстановился, то попал уже в другую команду. «Ювентус» серьёзно перестроился за лето, и перестройка удалась. Дибалу наигрывали в роли десятки, Пьянич и Хедира дополняли друг друга в опорной зоне. Универсальный полузащитник был просто не нужен: ставка была сделана на мощных ролевиков. Несмотря на это в сезоне 2016/17 Клаудио 15 раз вышел в старте.

Прошлый сезон — единственный сезон в карьере Маркизио, который он сначала и до конца провёл в статусе запасного. «Ювентусу» не нужен Пирло на минималках, когда есть Пьянич. Маркизио не жаловался в «твиттере» и не бунтовал в раздевалке. Но его жена несколько раз не удержалась и написала в соцсетях что-то многозначительное про «преданное доверие и взаимное уважение». Очевидно, что сидеть в запасе он не хотел, но был слишком профессионален, чтобы выносить это на публику.

Летом состав «Ювентуса» стал ещё глубже. А Маркизио в возрасте 32 лет уже не может рассчитывать на место в основе в качестве универсала — только не в команде, которая замахнулась на Лигу чемпионов. И это плавно подводит к главному парадоксу: какого игрока подписал «Зенит»?

Что всё это значит для «Зенита»?

Уровень соревнования и стиль команды диктуют требования к игроку. Лига чемпионов и Серия А предъявляют одни требования к центральному полузащитнику, Лига Европы и РПЛ — другие. Отсюда парадокс: в «Ювентусе» Маркизио последний год мог быть востребован только в одной роли. Но в «Зените» этим не ограничиться. Да, стартовая скорость уже не та. Да количество рывков просело. Да, Маркизио не так охотно идёт в жёсткие стыки, как три года назад. Но по всем этим показателям он проигрывает Матюиди и Джану, а не Краневиттеру. Да, он менее устойчив к прессингу, чем Пьянич. Но не менее, чем Эрнани. Даже если брать только слабости, которые стоили Клаудио места в основе «Ювентуса», для РПЛ его показатели вполне допустимы: 3,1 отборов и перехватов за 90 минут, 47 пасов с точностью 87%. По степени влиянию на игру это нормально для топ-клуба РПЛ. И это только недостатки.

Если говорить о главном достоинстве позднего Маркизио — пасах на 20 метров и дальше, то его 7,8 лонгболлов за 90 минут — недосягаемый показатель. Даже у Паредеса и Нобоа образца начала сезона меньше. Поэтому Клаудио можно рассматривать в перспективе двух ролей.

Первая — как замена травмированному Нобоа — Маркизио идеален. Даже с учётом того, что в начале сезона Нобоа был в выдающейся форме. Итальянец может выполнять те же функции по организации атак, и у него есть релевантный опыт в топ-матчах и в еврокубках. Вторая — как крайний полузащитник в тройке. В топ-матчах Клаудио в этой роли может не справиться с объёмом работы без мяча. В остальных матчах — быть недостаточно жёстким в единоборствах. С учётом возраста, вторая роль выглядит вспомогательной, и в перспективе ещё менее значимой. Но прямо сейчас в РПЛ он способен выполнять обе. Больше материалов автора — в его телеграм-канале «Диего Симеонович».