Тренер сборной Украины прокомментировал победу над Чехией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Чехии в рамках Лиги Наций, передает Sport24.
"Нельзя сказать, что повезло. Чехия также сыграла неплохо, но в последние 15 минут мы сделали максимум, чтобы забить победный гол и таки победить. Матч вышел качественным и порадовал игрой. Сборная меняла тактику по ходу игры, пытаясь вести игру и держать преимущество. Этим футбол и прекрасен, что может меняться игра команды в любой момент.
Да, были свои трудности, но мы провели хороший матч, добыли результат благодаря ряду полезных действий, и теперь можем двигаться дальше", — приводит слова специалиста "Обозреватель".
Ранее гол Зинченко принес Украине победу над Чехией в Лиге наций.