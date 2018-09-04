«Очень жестко»: во что превратилась сборная после ЧМ

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу с Турцией в рамках Лиги наций и к товарищеской игре с Чехией. По словам главного тренера команды Станислава Черчесова, его подопечным необходимо выйти на новый уровень и забыть о прошедшем чемпионате мира — 2018. «Газета.Ru» рассуждает, насколько сильно изменилась сборная России после мундиаля.

Дорога на тренировку ⚽ pic.twitter.com/qOAzypzeyn— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2018 4 сентября состоялся второй день подготовительного этапа сборной России по футболу к стартовому матчу Лиги наций с командой Турции и контрольной встрече с Чехией. Как и вчера, первые 20 минут тренировки были открытыми для представителей СМИ, а затем подопечные Станислава Черчесова начали основательную подготовку к предстоящим играм.

Ильи Кутепова и Сам по себе процесс ничем не удивил. Непривычным остается только состав игроков, вызванных в расположение сборной. Тот факт, что в команде не оказалось героев прошедшего домашнего чемпионата мира Игоря Акинфеева Александра Головина , а также нападающего Федора Смолова , перешедшего в начале августа из «Краснодара» в «Локомотив», уже неоднократно обсудили. Причины более чем весомые: у одних травмы, у другого — адаптация в новом клубе. Однако, вокруг кого именно будет строиться игра сборной, до сих пор неясно.

Единственное, что можно заявить с уверенностью, так это то, что лидером обновленной команды стал Артем Дзюба

30-летний форвард теперь назначен капитаном сборной России.

Доверие со стороны тренерского штаба, а также партнеров по команде Дзюба заслужил результативным выступлением на мировом первенстве — три гола и две голевых передачи — и своим влиянием в раздевалке. По словам Черчесова, нападающий «Зенита» готов взять на себя роль капитана сборной.

«Мы с ним поговорили на эту тему, и он готов нести эту ношу на нынешнем сборе. Все идет своим чередом», — цитирует тренера пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Стоит отметить, что Черчесов настроил своих подопечных таким образом, чтобы те перестали мыслить о достигнутом на домашнем мировом первенстве результате. Напомним, на чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, что стало наилучшим результатом в ее новейшей истории. В борьбе за выход в 1/2 финала россияне уступили команде Хорватии, которая в итоге завоевала серебряные медали. Сейчас же Черчесов намерен добиться еще большего прогресса в игре своей команды.

Как отметил тренер, команда претерпела серьезные изменения.

«У нас идет подготовка к грядущем матчу, с первого дня мы в ней уже кое-что поменяли. Все начинается сначала. Кроме того, стартует новый турнир, и нас ожидает уже официальный матч, за который начисляются очки. Самое главное, чтобы настрой оставался таким, каким он должен быть.

Выигрывать надо всегда: если это получится, значит, все будет правильно, и мы будем там, где должны быть. Мы постараемся побеждать в каждом матче. Я сегодня несколько раз прочитал формулы, которые там присутствуют: для меня все понятно, но зачем этим загружать футболистов? Мы сейчас во второй лиге, и нам надо выходить в первую (турнир Лига наций делится на четыре дивизиона. — «Газета.Ru»)», — сказал Черчесов.

Главные изменения коснулись, прежде всего, линии защиты. Во-первых, по окончании прошлого сезона карьеру завершили многолетние ветераны Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич . Во-вторых, из-за травм вне расположения сборной оказались Виктор Васин и Илья Кутепов. Защитник ЦСКА продолжает восстанавливаться после повреждения крестообразных связок, а вот его коллега из «Спартака» был вынужден перенести операцию по устранению паховой грыжи, которая, к счастью, прошла успешно.

По предварительным прогнозам, Кутепов вернется на поле не менее чем через два месяца.

Рауш, кстати, рассказал, что сейчас в сборной «так же жестко, как и раньше» и выразил стремление успешно выступить в предстоящих матчах.

О своих амбициях расказал и Набиуллин, который в этом сезоне начал отвечать за левый фланг обороны в «Зените».

«Нам нужно поддерживать тот уровень, на который вышла сборная. Держать эту планку», — подчеркнул защитник.

В связи с травмой Головина, который так до сих пор и не дебютировал за «Монако», сложно предположить, как будет действовать сборная в ближайших играх. Однако тот факт, что отсутствие 22-летнего хавбека сильно скажется на игре команды, неоспорим.

Последний, кстати, вовсю цепляется за место в основном составе «Валенсии» — в этот клуб россиянин перешел под конец трансферного окна. На старте сезона «летучие мыши» набрали только два очка в трех матчах, а сам Денис сыграл две неполные встречи, в которых успел отметиться голом.

Кому из игроков @TeamRussia больше всех идут усы? 😎😀 pic.twitter.com/LatuMLnqv5— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2018 Единственное, что осталось без изменений после мирового первенства, — это благоприятная атмосфера в составе российской команды. 2 сентября Черчесов отметил юбилей. По данному поводу футболисты вышли на первую тренировку с накладными усами, а также вручили своему тренеру именную футболку с игровым номером «55» — столько исполнилось специалисту. Сам Черчесов оценил такой подход положительно, отметив креатив своих игроков.

5 сентября сборная России проведет еще одну тренировку на базе в Новогорске, а затем отправится в турецкий Трабзон. 7 сентября россияне стартуют в Лиге наций и сыграют с командой Турции. Сразу же после матча дружина Станислава Черчесова улетит в Ростов-на-Дону, где 9 сентября состоится контрольная игра со сборной Чехии.