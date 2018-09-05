На форме сборной Украины появилась двусмысленная надпись

Сборная Украины по футболу презентовала новую форму с лозунгом «Слава Украине!». Об этом сообщается на официальном сайте местной Федерации футбола.
Новая форма украинских сборников представлена пятью комплектами — двумя вратарскими и тремя полевыми. Голкиперы будут становиться в «рамку» в черно-желтой либо в красно-черной экипировке, а защитники, полузащитники и нападающие будут выходить на поле в желтой, синей либо белой форме.
При этом сзади под воротником на футболках каждого из комплектов отпечатан лозунг «Слава Украине!».
В презентации новой экипировки приняли участие футболисты украинской национальной сборной Евгений Коноплянка, Андрей Пятов, Роман Яремчук, Андрей Лунин и Андрей Ярмоленко. Последний отметил, что игра в футболке сборной превращает товарищеские матчи в нетоварищеские.
«Потому что ты играешь за свою страну», — объяснил он.
Впервые игроки команды Украины сыграют в официальном матче в новой форме уже 6 сентября — со сборной Чехии в рамках турнира Лига наций.