На форме сборной Украины появилась двусмысленная надпись

На форме украинской сборной появилась двусмысленная надпись

Сборная Украины по футболу презентовала новую форму с лозунгом «Слава Украине!». Об этом сообщается на официальном сайте местной Федерации футбола.

Новая форма украинских сборников представлена пятью комплектами — двумя вратарскими и тремя полевыми. Голкиперы будут становиться в «рамку» в черно-желтой либо в красно-черной экипировке, а защитники, полузащитники и нападающие будут выходить на поле в желтой, синей либо белой форме.

При этом сзади под воротником на футболках каждого из комплектов отпечатан лозунг «Слава Украине!».

«Потому что ты играешь за свою страну», — объяснил он.

Впервые игроки команды Украины сыграют в официальном матче в новой форме уже 6 сентября — со сборной Чехии в рамках турнира Лига наций.