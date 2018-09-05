На форме сборной Украины появилась «Слава Украине»

На новом комплекте формы сборной Украины по футболу появился националистский лозунг «Слава Украине». Фотографии комплекта доступны на сайте Федерации футбола страны.

Два варианта выполнены в традиционных желтом и синем цветах. Помимо них, технический спонсор команды разработал белую форму. На обратной стороне футболок появилась надпись «Слава Украине».

Ранее 4 сентября президент страны Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает националистские приветствия «Слава Украине!» и «Героям слава!» в качестве основных в армии.