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Оскандалившегося хорвата вернули в сборную
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Кричавшего «Слава Украине!» хорвата вернули в сборную страны 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Менеджер киевского «Динамо» Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии после скандала с его участием во время чемпионата мира 2018 года. Об этом в Facebook-аккаунте рассказал украинский журналист Андрей Шахов.
«Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась [главному тренеру сборной Хорватии] Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб! [Президент "Динамо"] Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен», — написал Шахов.
После матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии в сети появилось видео, на котором Вукоевич вместе с защитником Домагоем Видой кричат «Слава Украине!». Встреча завершилась победой хорватов в серии пенальти.
Позднее Вукоевич был исключен из делегации национальной команды на чемпионате мира и получил денежный штраф от дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА).
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