Начался массовый исход российских футболистов в Армению

Российские футболисты массово переезжают в чемпионат Армении

За одно трансферное окно армянские клубы набрали четыре десятка россиян, не считая тренеров и менеджеров.

До недавних пор чемпионат Армении не пользовался популярностью у российских футболистов. В прошлом сезоне там числилось 8 легионеров из РФ, в позапрошлом — 9. И вдруг «пассажиропоток» между двумя дружественными странами резко увеличился. За одно трансферное окно клубы небольшой закавказской республики приняли на работу четыре десятка российских футболистов! Даже с учётом обладателей двух паспортов (не путать с двойным гражданством) масштабы спортивно-трудовой миграции впечатляют.

Как, почему Армения превратилась в крупнейшего импортёра игроков из России? На самом деле удивляться тут нечему. В 46-ю лигу рейтинга ФИФА пришли российские бизнесмены армянского происхождения, а вместе с ними пришли инвестиции.

Реализацию своих футбольных проектов олигархи предсказуемо поручили проверенным людям (вы же помните: «Белкин, такими деньгами не рискуют»). Те, в свою очередь, руководствовались ровно такими же соображениями при наборе персонала, подручных и футболистов.

«Российский след» в чемпионате Армении легко проследить по перечню главных тренеров. Из девяти клубов Первой лиги (аналог РПЛ) три сегодня возглавляют хорошо знакомые нам персонажи. Точнее так — два медийных и один слегка подзабытый.

Бывший нападающий ЦСКА Ильшат Файзулин — тот самый шустрый блондин с оригинальной техникой, автор двух голевых пасов на «Камп Ноу» в 1992-м — прибыл в Ереван поднимать академию «Бананца», и уже почти месяц совмещает директорскую должность в школе с тренерской в первой команде. Получается недурно: три победы при одном поражении. После шести туров «Бананц» на три очка отстаёт от лидера — «Лори» из Ванадзора.

Редкий топ-менеджер доверит команду тренеру, не практиковавшему на серьёзном уровне. Но хозяева «Бананца» не понаслышке знали о деловых и человеческих качествах кандидата — сами ещё недавно вращались в российском футболе. Джеван Челоянц имел серьёзный вес в совете директоров «Спартака» Олег Мкртчан не один год опекал «Кубань» (а ещё раньше — донецкий «Металлург»). Челоянц и поныне остаётся главным акционером футбольного клуба «Армавир», параллельно руководя «Бананцем». Тоже в некотором роде совместитель.

Этим летом «конвейерная лента» между Краснодарским краем и Ереваном потихоньку поехала: один игрок «Армавира» пополнил первую команду «Бананца», ещё два — вторую. Видимо, со временем обоюдовыгодный обмен игроками должен быть поставлен на поток. Иначе какой смысл в таком недешёвом «кооперативе»? Азартно включился «в игру» другой крупный российский предприниматель — Артур Согомонян . Нереализованные в школе «Локомотива» детские мечты он теперь воплощает в жизнь на принципиально ином, во всех отношениях взрослом уровне. В прошлом году выпускник Московского института электронного машиностроения и Академии народного хозяйства приобрёл «Пюник». Большой по национальным меркам клуб последнее время сдал позиции (третье, четвёртое, пятое места после золотого 2015-го). Судя по размаху затеянной в команде перестройки, нового шефа такое положение вещей категорически не устраивает.

Исправлять ситуацию Согомонян назначил одного из самых интересных российских специалистов новой — или относительно новой — волны. В Ереване Андрей Талалаев получил то, чего никогда не имел дома — фактически карт-бланш на комплектацию. В селекции «Пюника» чувствуется доскональное знание главным тренером «недр» российского футбола. Только из ФНЛ и ПФЛ он вытащил десяток преимущественно молодых парней, не считая русского же вратаря Кобозева, полгода сидевшего без работы после завершения шведского этапа карьеры.

Агрессивная трансферная кампания принесла быструю турнирную отдачу. Талалаев первым в истории провёл «Пюник» во второй раунд еврокубка. А потом и в третий! Только израильскому «Маккаби» армяно-российское СП минимально уступило по сумме двум матчей. Так или иначе, пошумели «талалаевцы» прилично — даже в России расслышали.

Не менее бурную деятельность на футбольной ниве развил Самвел Карапетян . Основатель группы «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний, созрел потратить часть своего состояния ($ 4,5 млрд согласно «Форбс» ) на любимую игру миллионов. В конце прошлого года он приобрёл скромный клуб «Аван-Академия», переименовал его в «Арарат Москва», объединил с российским тёзкой и назвал новообразование «Арарат-Армения». С «просто» «Араратом», который время от времени гремел на весь Союз, новый «Арарат» не имеет ничего общего. Но планы у него, судя по всему, наполеоновские.

26 новичков подписал «Арарат-Армения» перед и после старта сезона. Ещё раз прописью: двадцать шесть. В эту толпу даже воспитанник мадридского «Атлетико» Серхио Гонсалес затесался. Но основной контингент тут тоже россияне (12 обладателей паспортов РФ). Самый известный — защитник Хозин из «Урала»