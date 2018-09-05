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КДК наказал «Зенит» и «Спартак»
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КДК наказал «Зенит» и «Спартак» по итогам матча РПЛ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции, применённые в отношении петербургского «Зенита» и московского «Спартака» по итогам встречи команд в шестом туре Российской Премьер-Лиги (0:0).
«По матчу «Зенит» — «Спартак»: болельщики «Зенита» использовали семь пиротехнических изделий, клуб наказан на 70 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» зажгли два пиротехнических изделия, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.
Также в рапорте делегата указано, что на поле упал квадрокоптер, но пока у нас недостаточно доказательств для рассмотрения данного инцидента. От «Зенита» мы получили подробное письмо, но нам нужно ещё пояснение службы безопасности РПЛ, поэтому рассмотрение данного вопроса отложено до следующего заседания», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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