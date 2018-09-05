КДК наказал «Зенит» и «Спартак» по итогам матча РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции, применённые в отношении петербургского «Зенита» и московского «Спартака» по итогам встречи команд в шестом туре Российской Премьер-Лиги (0:0).

«По матчу «Зенит» — «Спартак»: болельщики «Зенита» использовали семь пиротехнических изделий, клуб наказан на 70 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» зажгли два пиротехнических изделия, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.