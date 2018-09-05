Федун связал продажу Промеса с шаманством

Федун: «Спартак» продал Промеса, чтобы восполнить финансовые потери после невыхода в ЛЧ

В последний день августа было объявлено о переходе Промеса в испанскую "Севилью". В составе красно-белых голландец с 2014 года провел в общей сложности 135 матчей, отметившись 66 забитыми мячами и 34 результативными передачами. Он стал чемпионом России (сезон-2016/17), обладателем Суперкубка страны (2017). Промес является самым результативным легионером в истории московского клуба, а также входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России.

"Пришлось продавать Промеса, чтобы закрыть дыру в наших финансах. Потеря Лиги чемпионов — это существенно, плюс травмы защитников. Кто-то шаманит против "Спартака", раз возникает такое количество [травм] крестов", — сказал Федун. По сообщениям СМИ, цена трансфера Промеса в "Севилью" составила €21 млн

Федун подтвердил, что "Спартак" продал Промеса за €21 млн "Мы купили за 11 миллионов, а продали за 21. Квинси сам обращался ко мне с просьбой отпустить его, у нас были хорошие обращения из Китая, Англии. Понимали, что Квинси уйдет и купили Педро Рошу , который полировал скамейку, и я уверен, он сумеет усилить", — сказал Федун.

Ранее "Зенит" подписал контракт с бывшим полузащитником "Ювентуса" Клаудио Маркизио , который пришел в команду в качестве свободного агента.

"Маркизио предлагали и нам, но я считаю, что наши игроки не хуже", — отметил Федун.

"Спартак" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде по итогам двух матчей греческому ПАОКу (2:3, 0:0). После этой неудачи команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Также красно-белые в последнем матче чемпионата России с "Зенитом" потеряли из-за разрыва крестообразных связок защитника Самюэля Жиго.