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Федун связал продажу Промеса с шаманством
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Федун: «Спартак» продал Промеса, чтобы восполнить финансовые потери после невыхода в ЛЧ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Футбольному клубу "Спартак" пришлось продать полузащитника Квинси Промеса, чтобы восполнить финансовые потери после невыхода в Лигу чемпионов. Об этом журналистам сообщил владелец клуба Леонид Федун.
В последний день августа было объявлено о переходе Промеса в испанскую "Севилью". В составе красно-белых голландец с 2014 года провел в общей сложности 135 матчей, отметившись 66 забитыми мячами и 34 результативными передачами. Он стал чемпионом России (сезон-2016/17), обладателем Суперкубка страны (2017). Промес является самым результативным легионером в истории московского клуба, а также входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России.
По сообщениям СМИ, цена трансфера Промеса в "Севилью" составила €21 млн 
"Пришлось продавать Промеса, чтобы закрыть дыру в наших финансах. Потеря Лиги чемпионов — это существенно, плюс травмы защитников. Кто-то шаманит против "Спартака", раз возникает такое количество [травм] крестов", — сказал Федун.
Федун подтвердил, что "Спартак" продал Промеса за €21 млн "Мы купили за 11 миллионов, а продали за 21. Квинси сам обращался ко мне с просьбой отпустить его, у нас были хорошие обращения из Китая, Англии. Понимали, что Квинси уйдет и купили Педро Рошу, который полировал скамейку, и я уверен, он сумеет усилить", — сказал Федун.
Ранее "Зенит" подписал контракт с бывшим полузащитником "Ювентуса" Клаудио Маркизио, который пришел в команду в качестве свободного агента.
"Маркизио предлагали и нам, но я считаю, что наши игроки не хуже", — отметил Федун.
"Спартак" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде по итогам двух матчей греческому ПАОКу (2:3, 0:0). После этой неудачи команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Также красно-белые в последнем матче чемпионата России с "Зенитом" потеряли из-за разрыва крестообразных связок защитника Самюэля Жиго.
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