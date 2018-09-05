Политический момент: новая форма сборной Украины вызвала скандал

Сборная Украины по футболу презентовала новые комплекты формы. На спине над фамилией под названием страны теперь будет красоваться надпись «Слава Украине».

4 сентября сборная Украины по футболу, собравшаяся на первые матчи европейской Лиги наций, представила также свою новую игровую форму.

Теперь у полевых футболистов украинской национальной команды будет три комплекта экипировки. Основная форма выполнена полностью в желтом цвете, на втором, голубом, комплекте на рукавах футболки и трусах присутствуют тонкие желтые полосы, а третий — полностью белый.

На желтой и голубой формах на футболках также присутствует орнамент в виде эмблемы Федерации футбола Украины (ФФУ), выполненный в виде теней.

Но главной фишкой, уже вызвавшей большой резонанс, на новой экипировке стала надпись на спине, расположенная на фамилией игрока и под нанесенном на аглийском названии страны.

Там располагается фраза «Слава Украине!», являющаяся первой частью неонационалистического привествия, ставшего после событий Евромайдана практически официальным девизом страны.

Как правило приветствие «Слава Украине!» с ответом «Героям слава» используют в стране люди и организации, негативно настроенные по отношению к России.

Сборная Украины проведет в сентябре два матча в Лиге наций, где она попала в одну группу с командами Чехии и Словакии.

При этом украинцы выступают во втором дивизионе турнира, как и Россия, но при жеребьевке не могли попасть в одно трио, так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводит эти сборные по политическим причинам.

Напомним, что команда Станислава Черчесова угодила в одну подгруппу с Турцией и Швецией и также возьмет свой старт в европейской Лиге наций в начале сентября.

В то же время международная организация Sport for all выступила с инициативой, чтобы УЕФА перестал разводить в европейских клубных турнирах российские и украинские команды, как происходит уже несколько лет.

«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу.

Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере.

Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа», — заявил глава организации Янис Кузинс.

«Мы уверены, что встречи на футбольном поле будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины.

Все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить.

Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков, и все прошло без каких-либо инцидентов», — также добавил функционер.

На Украине уже отреагировали на это смелое предложение. В частности, депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что футбольные баталии между двумя странами стоит разрешить, поскольку в этом нет «никакой политики».

«Пускай люди выступают на концертах и соревнуются на футбольных полях. Ведь это помогает в том числе и развитию спорта.

Украинские клубы могут играть против российских — так же, как и сборные двух стран вправе сравнивать свои силы на стадионах.

В обществе всегда есть поляризация мнений. Кто-то будет болеть за одну, а кто-то за другую команду. Это нормально. Никакой политики тут нет», — приводит слова чиновника «Известия».

«Россияне и украинцы — братские народы. На открытии мундиаля рядом со мной находились украинские болельщики, которые размахивали своими флагами, а также российские, поддерживавшие нашу сборную.

При этом не возникло никаких проблем, все прошло дружественно и красиво.

Спорт — объединяющий фактор, и не надо бояться устраивать совместные матчи между Россией и Украиной. Болельщики смогут увидеть уважительное отношение между футболистами, что равным образом будет улучшать и связи между фанатами», — предположил депутат.

Впрочем, на данный момент никаких изменений не произошло, и при жеребьевке Лиги чемпионов и Лиги Европы российские и украинские клубы не могли попасть встретиться между собой на групповом этапе.