Названа дата дебюта Терри в «Спартаке»

8 сентября "Спартак" подписал контракт с защитником Джоном Терри. Соглашение рассчитано на 9 месяцев с возможностью продления.
"Спартак", как и любой другой клуб российской премьер-лиги (РПЛ), имеет право заявить свободного агента до конца сентября. Красно-белые могут обратиться с соответствующим запросом в комитет РФС по статусу игроков уже сегодня, 10 сентября.
Терри имеет шанс дебютировать в РПЛ в матче 7-го тура с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена", начало — 19.00 по московскому времени.
В случае перехода в московский клуб Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы.