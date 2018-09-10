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Названа дата дебюта Терри в «Спартаке»
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Терри может дебютировать за «Спартак» в матче с «Ахматом» 

Спорт-Экспресс + ещё 34 1 час назад
Фото: Reuters
8 сентября "Спартак" подписал контракт с защитником Джоном Терри. Соглашение рассчитано на 9 месяцев с возможностью продления.
"Спартак", как и любой другой клуб российской премьер-лиги (РПЛ), имеет право заявить свободного агента до конца сентября. Красно-белые могут обратиться с соответствующим запросом в комитет РФС по статусу игроков уже сегодня, 10 сентября.
Терри имеет шанс дебютировать в РПЛ в матче 7-го тура с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена", начало — 19.00 по московскому времени.
В случае перехода в московский клуб Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы.
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