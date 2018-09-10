Названа дата дебюта Терри в «Спартаке»

Терри может дебютировать за «Спартак» в матче с «Ахматом»

8 сентября "Спартак" подписал контракт с защитником Джоном Терри . Соглашение рассчитано на 9 месяцев с возможностью продления.

"Спартак", как и любой другой клуб российской премьер-лиги (РПЛ), имеет право заявить свободного агента до конца сентября. Красно-белые могут обратиться с соответствующим запросом в комитет РФС по статусу игроков уже сегодня, 10 сентября.

Терри имеет шанс дебютировать в РПЛ в матче 7-го тура с "Ахматом". Встреча пройдет 16 сентября в Москве на стадионе "Открытие Арена", начало — 19.00 по московскому времени.

В случае перехода в московский клуб Терри не поможет команде в групповом раунде Лиги Европы.