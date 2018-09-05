«Это абсолютно сумасшедшая ситуация!» Баста vs «Ростов» — конфликт из-за поля

Рэпер удивлен проблемой и считает, что это чей-то каприз.

Что произошло?

4 сентября «Ростов» на официальном сайте объявил о том, что матч с «Уфой» 22 сентября может стать для клуба последним на «Ростов-Арене» в этом году. По версии клуба, во всем виноват предстоящий концерт Басты, который пройдёт на стадионе спустя неделю после игры — 29 сентября. Руководство клуба недовольно тем, что, вопреки всем опасениям и возражениям с их стороны, управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» все же приняла решение провести концертное мероприятие.

«В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтверждённый историей. «Ахмат Арена», стадион «Петровский», «Эсприт Арена», стадион «Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018. Тем не менее, управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне», — говорится в заявлении. В случае повреждения газона «Ростов» переедет на «Олимп-2», а владельцы абонементов получат приоритетные места на старом стадионе.

Что на это ответил Баста?

Сложившуюся ситуацию «Чемпионату» прокомментировал Василий Вакуленко . По его словам, заявление «Ростова» похоже на какой-то каприз. «Для меня, как для ростовчанина, удивительно складывается каждый концерт в городе — это суперпутешествие. Было приятно, когда в последние годы руководство области и города приглашали меня выступить на театральной площади, для меня это был настоящий праздник. Был побит абсолютный рекорд: 125 тысяч человек на концерте. Мы решили провести концерт на новом удобном стадионе, чтобы люди приехали на левый берег, чтобы быд праздник для всех моих земляков. И началась вся эта катавасия. Сначала сказали, что переносим концерт из-за матча с „Уфой“, мы ответили, что никаких проблем. Затем провели собрание „Ростова“, на котором что-то решалось. Мы были вынуждены провести безумное количество экспертиз. В итоге — у меня на руках имеется проектная документация, которая говорит о том, что „Ростов-Арена“ предусматривает проведение крупных мероприятий: во время концерта стелется специальное покрытие, которое не позволяет газону прийти в негодность.

Если концерт не состоится, то я приеду на свой район, за свои деньги поставлю звук, и проведу концерт для жителей своего района. Для меня это абсолютно сумасшедшая ситуация, которая меня очень огорчает. Собственник площадки согласен, арендатор согласен, артист согласен. Мы хотели провести съёмку и показать, какой у нас прекрасный город и новый стадион. И только „Ростов“ выступает с заявлением против концерта, без каких-либо имён и указаний должностей. Это очень похоже на какой-то каприз. В „Лужниках“ проводятся концерты крупных исполнителей без каких-либо нареканий, бизнес идёт. Нам нужно использовать по максимуму все наши ресурсы, чтобы развивать инфраструктуру, но тут появляется такая группа людей. Это не похоже на футболистов», — сказал Вакуленко.

«Ростов» как-то ответил на это?

Конечно. Получается неплохой батл — правда, через СМИ. «Что касается концерта, мы не выступаем против проведения конкретно вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября. Очередная домашняя игра „Ростова“ против „Оренбурга“ состоится 6 октября — и мы всерьёз опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно. Уверяем, что, если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество», — говорится в заявлении клуба.

Что говорят в «Спорт-Ин»?

В управляющей стадионом компании тоже не стали молчать. «Спорт-Ин» уверяет, что при проведении концерта будет использовано специальное покрытие, которое не позволит повредить газон. «Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей. Именно об отсутствии каких-либо рисков такого рода специалисты стадиона „Открытие Арена“ и ФГУП „Спорт-Ин“ говорили на вчерашнем совещании с участием представителей ФК „Ростов“.

При проведении концерта будет использовано съёмное универсальное защитное покрытие для натурального травяного газона, имеющееся в распоряжении ФГУП „Спорт-Ин“. Скорость его демонтажа — 3-4 часа. А применение современных технологий укладки и ухода за травяным покрытием позволяют восстановить его свойства в кратчайшие сроки и без особых затрат. Так, на московском стадионе „Открытие Арена“ за последнее время было проведено 7 концертов, после которых в течение суток поле было готово к матчам. Например, 13 июля этого года там состоялся концерт рок-группы „Guns’n’Roses“, а уже 15 июля был запланирован футбольный матч. Аналогичный опыт реализован на стадионе „Лужники“ (Москва). Отметим, что на „Ростов Арене“ футбольный матч состоится только через 8 дней после запланированного концерта (который по просьбе ФК „Ростов“ уже был однажды перенесён с 23 сентября на 29 сентября, причём первоначально его проведение не вызывало возражений со стороны руководства клуба). Этого времени более чем достаточно для приведения стадиона в функциональное состояние в случае непредвиденного повреждения газона", — говорится в заявлении компании.

Концерты и правда плохо влияют на газон?

В целом, да. Специалисты по уходу за футбольными газонами, с которыми общался „Чемпионат“, настаивают, что концерты действительно несут опасность для газона. Однако подчёркивается, что всё зависит от времени нахождения травы под концертным оборудованием, а также, используется ли защитный специализированный материал — пластиковый сборно-разборный каркас. На адаптацию после мероприятия достаточно недели: так, 4 ноября в „Лужниках“ был концерт, а уже 11 — сборная России играла с Аргентиной. Большая вероятность нанести ущерб покрытию есть в том случае, если организаторы сэкономили на подстилающем материале и неправильно ввели газон в режим концерта. Сроки восстановления варьируются от 2 до 6 недель в зависимости от степени повреждения. Свой комментарий по ситуации дал и владелец »Спартака» Леонид Федун , на стадионе которого проходило несколько крупных концертов: «Ленинграда», «Depeche Mode» , «Guns N’ Roses».