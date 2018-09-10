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Сборная Португалии обошла команду Италии
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Сборная Португалии по футболу обыграла команду Италии в матче Лиги наций 

ТАСС + ещё 104 2 часа назад
Фото: © EPA-EFE/ANTONIO PEDRO SANTOS
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Италии со счетом 1:0 в домашнем матче Лиги наций.
Мяч на 48-й минуте забил Адриен Силва.
Сборные Португалии и Италии выступают в группе 3 лиги A вместе с командой Польши. Итальянцы провели два матча, набрав одно очко, столько же в активе поляков, у португальцев три очка. В следующем матче сборная Португалии 11 октября на выезде встретится с командой Польши, сборная Италии встретится с поляками 14 октября.
Также в понедельник в группе 1 лиги C сборная Шотландии обыграла команду Албании со счетом 2:0, в турнирной таблице в активе обеих команд по три очка, у сборной Израиля — ни одного. В группе 4 той же лиги сборная Черногории обыграла команду Литвы — 2:0, а сборные Сербии и Румынии сыграли вничью — 2:2. В таблице с четырьмя очками лидируют черногорцы, далее идут сербы, проигрывающие по дополнительным показателям, сборная Румынии занимает третье место (2), Литвы — четвертое (0). В группе 1 лиги D сборные Андорры и Казахстана победителя не выявили — 1:1, в таблице андоррцы занимают второе место с двумя очками, проигрывая лидеру группы сборной Грузии четыре очка, в активе казахстанцев и латвийцев по одному баллу.
Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.
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