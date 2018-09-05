Без голов, но с деньгами: как Роналду меняет Италию

После старта очередного сезона чемпионата Италии местные СМИ опубликовали данные о бюджетах клубов Серии А и зарплатах футболистов. По информации La Gazzetta dello Sport, самым высокооплачиваемым игроком лиги стал новичок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду «Газета.Ru» рассказывает, как сильно повлиял на уровень итальянского первенства приход звездного португальца.

Каждый год со стартом очередного сезона Серии А авторитетное издание La Gazzetta dello Sport публикует данные о бюджетах клубов чемпионата Италии, а также о зарплатах игроков. По информации СМИ, самый большой бюджет принадлежит туринскому «Ювентусу», который в последние семь лет неизменно брал золотые медали первенства. Общая зарплатная ведомость «Старой синьоры» на этот сезон составляет €219 млн Если присутствие «Ювентуса» на первой строчке данного рейтинга сюрпризом не является, то состав первой пятерки вызывает некоторые вопросы. Во-первых, в ней не оказалось «Наполи» — команды, которая по итогам прошлого сезона заняла второе место в турнирной таблице, до последнего ведя борьбу за скудетто.

Последнее место рейтинга занял скромный «Эмполи», где общая сумма зарплат футболистов достигла лишь €16 млн Забавно, но бюджет самого бедного клуба Серии А едва превысил половины зарплаты звездного новичка лиги Криштиану Роналду.

Португальский нападающий, который этим летом «взорвал» мировой трансферный рынок, перейдя из мадридского «Реала» в «Ювентус», сразу же стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата. Его зарплата составляет €31 млн в год.

Напомним, что за переход Роналду руководство «бьянконери» заплатило €100 млн, а также потратило €12 млн на дополнительные расходы.

Также в клуб вернулся итальянский защитник Леонардо Бонуччи , который еще в прошлом сезоне был капитаном «Милана». Туринцы, к слову, не забыли и о правилах Финансового фэйр-плей (ФФП) и были вынуждены расстаться с рядом игроков. Среди них оказался и один из лучших бомбардиров Серии А последней пятилетки Гонсало Игуаин

Аргентинский нападающий проведет новый сезон в составе «россонери» на правах аренды. Игуаин же, кстати, является вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков итальянского первенства. За один год чистый доход аргентинца составит €9,5 млн Голами Гонсало, правда, пока что не радует. На его счету одна голевая передача в двух матчах.

Однако самой главной потерей не только «Юве», но и всей лиги стал уход легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона . ДжиДжи этим летом перешел во французский «ПСЖ» и уже провел два матча в Лиге 1, пропустив в них один мяч.

При этом перед стартом сезона многие эксперты предрекали рост интереса к матчам Серии А. Связано это было, прежде всего, с приездом Роналду. Более того, на дебютных матчах звездного португальца в чемпионате ожидался аншлаг.

В первых трех турах «Ювентус» провел два выездных матча: против «Кьево» и «Пармы». Руководство клуба из Вероны приняло решение повысить цены на билеты на игру с действующим чемпионом Италии. Самые дешевые квитки на стадион стоили от €70 до €150. При этом заполнить «Марк-Антонио Бентегоди» болельщики не смогли: на матче присутствовало примерно 29 500 зрителей при вместимости арены в 39 211 человек. К слову, «Кьево» в том матче потерпело поражение, пропустив решающий мяч на последней минуте.

Что касается «Пармы», то информация о полном «солд ауте» появилась еще за несколько недель до встречи. Однако и на этом матче трибуны во многих местах пустовали — до аншлага не хватило порядка семи тысяч зрителей.

Сам же Роналду, блистая на медийном поле, пока что не радует болельщиков «Юве» результативными показателями на футбольном. Португалец провел три матча без замен, но отметился только одной голевой передачей в игре с «Лацио» (2:0).

Более того, известный портал Goal привел статистику, согласно которой Роналду на данный момент демонстрирует худшие показатели в Европе. Португальский форвард нанес общей сумме 23 удара по чужим воротам, но все они оказались нерезультативными. После Роналду в данном рейтинге следуют полузащитник «Нанта» Валентен Ронжье, нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке

К слову о Европе: в этом сезоне на международной арене Италию представят шесть команд. «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Интер» выступят в групповом этапе Лиги чемпионов, а «Лацио» и «Милан» сыграют в Лиге Европы — втором по значимости клубном турнире континента.

При этом итальянская ассоциация недосчиталась седьмой команды — «Аталанты». Клуб из Бергамо преодолел два квалификационных раунда Лиги Европы, обыграв боснийский «Сараево» и израильский «Хапоэль» из Хайфа, но в раунде плей-офф оступились, проиграв «Копенгагену» из Дании. Примечательно, что обе встречи завершились со счетом 0:0. Исход противостояния был решен по итогу ответной игры в серии пенальти, где точнее оказались игроки из датской столицы.