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ЦСКА переедет ради Лиги чемпионов
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ЦСКА переедет ради Лиги чемпионов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой разрешить проводить домашние матчи Лиги чемпионов на московском стадионе «Лужники». Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Василия Конова.
По информации источника, ответ от организации последует в ближайшее время. Отмечается, что он, вероятнее всего, будет положительным. При этом по регламенту армейцы не могут перенести один или два матча с домашней «ВЭБ Арены».
На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА встретится с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией». В Москве команда сыграет 2 октября («Реал»), 7-го («Рома») и 27 ноября («Виктория»).
«Лужники» были реконструированы к чемпионату мира 2018 года. Арена вмещает 81 тысячу человек. «ВЭБ Арена», открытая в 2016 году, вмещает 30 тысяч зрителей.
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