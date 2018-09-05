Дзюба не захотел слышать Бузову в навигаторе

Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не будет пользоваться навигатором с голосом Ольги Бузовой, сообщает "Советский спорт".
"Навигатор с Бузовой? Когда есть я, Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я. Сам езжу без навигатора, но если вдруг буду пользоваться им, то там будет мой голос", — заявил Дзюба на официальном YouTube-канале национальной команды.
7 сентября сборная России встретится с командой Турции в рамках Лиги нации, а 10 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.
Ранее олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова высоко оценила лидерские качества Дзюбы.