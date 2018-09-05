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Роналду засняли с подбитым глазом
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Роналду вернулся в расположение «Ювентуса» с подбитым глазом. Фото 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в расположение команды после выходных с подбитым глазом.
На фотографиях с тренировки отчетливо заметен синяк под глазом игрока.
Португальский футболист провел выходные дни со своей невестой Джорджиной Родригес на яхте у берегов Сардинии.
juventus.com
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не вызвал нападающего в состав национальной команды на матчи против Хорватии (товарищеская игра, 6 сентября) и Италии (Лига Нацией, 10 сентября), чтоб не мешать его адаптации в "Ювентусе".
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