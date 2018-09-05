Роналду засняли с подбитым глазом

Роналду вернулся в расположение «Ювентуса» с подбитым глазом. Фото

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в расположение команды после выходных с подбитым глазом.

На фотографиях с тренировки отчетливо заметен синяк под глазом игрока.

Португальский футболист провел выходные дни со своей невестой Джорджиной Родригес на яхте у берегов Сардинии.

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