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Марадону позвали в Мексику
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Марадону захотели видеть в Мексике 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, занимающий пост председателя правления брестского «Динамо», может покинуть Белоруссию и продолжить карьеру в Мексике. Об этом сообщает ESPN Mexico.
Руководство «Дорадос де Синалоа» предложило 57-летнему аргентинцу должность технического директора клуба. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры. Журналист TyC Sports Мартин Аревало в своем Instagram опубликовал фото с Марадоной и выразил надежду, что стороны в ближайшее время придут к соглашению.
Аргентинец подписал контракт с белорусским клубом в мае 2018 года. Согласно его условиям, Марадона вправе расторгнуть соглашение с клубом, если не сумеет адаптироваться к местному климату.
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