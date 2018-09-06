Марадону позвали в Мексику

Марадону захотели видеть в Мексике

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона , занимающий пост председателя правления брестского «Динамо», может покинуть Белоруссию и продолжить карьеру в Мексике. Об этом сообщает ESPN Mexico.

Руководство «Дорадос де Синалоа » предложило 57-летнему аргентинцу должность технического директора клуба. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры. Журналист TyC Sports Мартин Аревало в своем Instagram опубликовал фото с Марадоной и выразил надежду, что стороны в ближайшее время придут к соглашению.

Аргентинец подписал контракт с белорусским клубом в мае 2018 года. Согласно его условиям, Марадона вправе расторгнуть соглашение с клубом, если не сумеет адаптироваться к местному климату.