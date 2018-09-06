Аршавина признали лучшим футболистом Казахстана 

Аршавин выступает в чемпионате Казахстана за ФК «Кайрат» с 2016 года.
Российский футболист Андрей Аршавин признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана в августе. Информация об этом размещена на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги этой страны.
Звание лучшего атакующий полузащитник получил по итогам опроса главных тренеров чемпионата.
Андрей Аршавин выступает в чемпионате Казахстана за ФК «Кайрат». В августе россиянин забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
В чемпионате Казахстана Аршавин выступает с 2016 года, ранее играл за российские «Зенит» и «Кубань» и лондонский «Арсенал», с 2002 по 2012 годы являлся игроком национальной сборной России.