Аршавина признали лучшим футболистом Казахстана

Аршавин выступает в чемпионате Казахстана за ФК «Кайрат» с 2016 года.

Российский футболист Андрей Аршавин признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана в августе. Информация об этом размещена на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги этой страны.

Звание лучшего атакующий полузащитник получил по итогам опроса главных тренеров чемпионата.

Андрей Аршавин выступает в чемпионате Казахстана за ФК «Кайрат». В августе россиянин забил два мяча и отдал одну голевую передачу.