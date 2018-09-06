Ещё
Аршавина признали лучшим футболистом Казахстана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Известную фигуристку избили в Москве
Известную фигуристку избили в Москве

Аршавина признали лучшим футболистом Казахстана 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Аршавин выступает в чемпионате Казахстана за ФК «Кайрат» с 2016 года.
Российский футболист Андрей Аршавин признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана в августе. Информация об этом размещена на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги этой страны.
Звание лучшего атакующий полузащитник получил по итогам опроса главных тренеров чемпионата.
Андрей Аршавин выступает в чемпионате Казахстана за ФК «Кайрат». В августе россиянин забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
В чемпионате Казахстана Аршавин выступает с 2016 года, ранее играл за российские «Зенит» и «Кубань» и лондонский «Арсенал», с 2002 по 2012 годы являлся игроком национальной сборной России.
ТК «Звезда»: последние новости
Неймар спародировал Роналду на тренировке Черчесов назначил Дзюбу капитаном сборной России по футболу Черчесов объяснил провал Смолова на чемпионате мира
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мини-бикини: отдых российских гимнасток34
Медведева вернулась в Москву43
В РФС пожаловались в FIFA и UEFA на новую украинскую форму5
Без клюшек. Горячие хоккеистки России16
Роналду явился на тренировку с подбитым глазом
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение