«Амкар» подал в суд заявление о банкротстве

Артибражный суд Пермского края зарегистрировал официальное заявление о банкротстве футбольного клуба "Амкар", сообщает Sport24.

Президент пермского клуба Геннадий Шилов подал заявление о банкротстве в суд 5 сентября. Дата рассмотрения пока не назначена.

13 июня "Амкар" был лишен права выступать в российской Премьер-Лиге из-за большого количества задолженностей и отсутствия финансовых гарантий. Сообщается, что размер долга клуба составляет около 500 миллионов рублей, треть из них — невыплаченная зарплата игрокам. В случае банкротства этот долг игрокам возвращен не будет.

Ранее с аналогичным заявлением в суд обратился еще один российский футбольный клуб — "Тосно".