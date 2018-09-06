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«Амкар» подал в суд заявление о банкротстве
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«Амкар» подал в суд заявление о банкротстве 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Артибражный суд Пермского края зарегистрировал официальное заявление о банкротстве футбольного клуба "Амкар", сообщает Sport24.
Президент пермского клуба Геннадий Шилов подал заявление о банкротстве в суд 5 сентября. Дата рассмотрения пока не назначена.
13 июня "Амкар" был лишен права выступать в российской Премьер-Лиге из-за большого количества задолженностей и отсутствия финансовых гарантий. Сообщается, что размер долга клуба составляет около 500 миллионов рублей, треть из них — невыплаченная зарплата игрокам. В случае банкротства этот долг игрокам возвращен не будет.
Ранее с аналогичным заявлением в суд обратился еще один российский футбольный клуб — "Тосно".
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