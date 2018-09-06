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Дзюба стал капитаном сборной России
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Дзюба стал капитаном сборной России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Наставник сборной России Станислав Черчесов объявил, что форвард российской команды и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба назначен капитаном команды на предстоящий матч Лиги наций против национальной команды Турции, сообщает ТАСС.
"Это вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. Артем — наш самый опытный футболист, заслуженно будет выводить команду на предстоящий матч", — заявил 55-летний специалист.
Матч со сборной Турции станет для российских футболистов первым после домашнего чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. На турнире капитаном команды был вратарь Игорь Акинфеев, который не получил вызова, так как проходит запланированное медицинское обследование.
Ранее Черчесов заявил, что национальная команда в матче Лиги наций против сборной Турции "открывает новую эру".
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