Дзюба стал капитаном сборной России

"Это вытекало из логики. Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. Артем — наш самый опытный футболист, заслуженно будет выводить команду на предстоящий матч", — заявил 55-летний специалист.

Матч со сборной Турции станет для российских футболистов первым после домашнего чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. На турнире капитаном команды был вратарь Игорь Акинфеев, который не получил вызова, так как проходит запланированное медицинское обследование.

Ранее Черчесов заявил, что национальная команда в матче Лиги наций против сборной Турции "открывает новую эру".