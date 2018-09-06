Участники акции «Усы 2.0» от bwin получат призы на миллионы рублей

Сегодня стартует Лига наций — новый турнир для национальных команд-членов УЕФА , который будет проводиться параллельно с отборочными турнирами чемпионатов мира и Европы. Российская команда начнет свой путь на турнире уже завтра матчем со сборной Турции. Букмекерская компания bwin Россия предложила всем принять участие в новой акции «Усы 2.0», в рамках которой клиентам будут начислены Freebet (бесплатные пари) за ставки на Лигу Наций и товарищеские матчи футбольных сборных в период с 6 по 11 сентября.

Позади восхитительное футбольное лето, которое останется в памяти болельщиков на всю жизнь. Толпы футбольных фанатов со всех уголков мира, переполненные ими стадионы, Стас и его черчесовцы! Огромное количество футбола невероятного качества, новые звезды и конечно же всего один чемпион мира. Большой футбол вернется уже сегодня, — вместе с ним болельщиков снова ждут те невероятные эмоции, которых так не хватало в течение двух месяцев.

С 6 по 11 сентября национальные сборные проведут товарищеские матчи, а также примут старт в новом международном турнире — Лиге Наций. Российских болельщиков также ждет встреча со сборной страны, которая проведет два матча — с турками и чехами.

Букмекерская компания bwin Россия объявила о старте новой акции «Усы 2.0». Для участия необходимо заключать пари на Лигу Наций и товарищеские матчи футбольных сборных каждый день в период с 6 по 11 сентября, преодолевая минимальный порог конкурсных баллов. Каждый активный день на bwin.ru — это разблокировка очередного достижения, а вместе с ним несгораемой суммы Freebet, который будет начислен каждому участнику по окончании акции. Чтобы получить Freebet в максимальном размере, необходимо будет заключать пари на упомянутые матчи каждый день.

Первые матчи группового этапа Лиги наций пройдут с 6 по 11 сентября. Сборная команда России проведет свою первую игру на выезде против команды Турции: матч начнется завтра в 21:45 по московскому времени.

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