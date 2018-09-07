Восемь фанатов сборной Украины арестованы

Восемь украинских болельщиков были арестованы после матча Лиги наций между Чехией и Украиной, сообщает Sportarena.
За фанатов попытался вступиться главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, но результата это не принесло. В ответ с сектора фанатов сборной Украины в полицейских полетел мусор.
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко лично отправился в полицейский участок, чтобы уладить конфликт и освободить болельщиков.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины не считает "везением" победу над Чехией.