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Восемь фанатов сборной Украины арестованы
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Восемь украинских фанатов арестованы после матча Лиги наций Чехия — Украина 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Восемь украинских болельщиков были арестованы после матча Лиги наций между Чехией и Украиной, сообщает Sportarena.
За фанатов попытался вступиться главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, но результата это не принесло. В ответ с сектора фанатов сборной Украины в полицейских полетел мусор.
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко лично отправился в полицейский участок, чтобы уладить конфликт и освободить болельщиков.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины не считает "везением" победу над Чехией.
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