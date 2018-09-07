Ещё
Букмекеры оценили шансы сборной РФ в матче с Турцией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры оценили шансы сборной РФ в матче с Турцией 

Партнерский материал 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет стартовый матч в Лиге Наций УЕФА. Ее соперником в группе 2 Лиги B станет сборная Турции. Встреча состоится в Трабзоне.
По мнению экспертов букмекерской компании bwin, предпочтительнее выглядят шансы турецкой команды, которая проводит встречу в родных стенах. Победа турок оценивается коэффициентом 2.20, тогда как коэффициенты на ничью и победу россиян составляют 3.30 и 3.40 соответственно.
Зато наибольшими шансами стать автором гола в этом матче обладает российский нападающий Артем Дзюба. Вероятность гола в его исполнении bwin оценил коэффициентом 2.40. Пари на голы турецких футболистов Ченк Тосуна и Ченгиз Ундера принимаются с коэффициентами 2.50 и 3.00 соответственно.
Полная линия на матч Турция — Россия доступна по ссылке.
Напомним, что все пари на игру Турция — Россия, а также другие матчи Лиги Наций и товарищеские встречи, которые пройдут до 11 сентября включительно, идут в зачет специальной акции «Усы 2.0», в ходе которой игроки, регулярно заключающие пари, получают Freebet-ы (бесплатные пари).
Ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все, конец»16
«Меня дважды пырнули ножом»5
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток41
Зайцев объяснил отказ от контракта на 700 млн
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение