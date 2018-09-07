Букмекеры оценили шансы сборной РФ в матче с Турцией

В пятницу, 7 сентября, сборная России проведет стартовый матч в Лиге Наций УЕФА. Ее соперником в группе 2 Лиги B станет сборная Турции. Встреча состоится в Трабзоне.

По мнению экспертов букмекерской компании bwin, предпочтительнее выглядят шансы турецкой команды, которая проводит встречу в родных стенах. Победа турок оценивается коэффициентом 2.20, тогда как коэффициенты на ничью и победу россиян составляют 3.30 и 3.40 соответственно.

Зато наибольшими шансами стать автором гола в этом матче обладает российский нападающий Артем Дзюба . Вероятность гола в его исполнении bwin оценил коэффициентом 2.40. Пари на голы турецких футболистов Ченк Тосуна и Ченгиз Ундера принимаются с коэффициентами 2.50 и 3.00 соответственно.

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