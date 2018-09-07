Русско-турецкая война: Дзюба против Луческу

Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу

Турция — Россия (начало матча в 21.45 мск)

Сборная России по футболу подарила летом болельщикам настоящий праздник, неожиданно блестяще выступив на чемпионате мира. Тот четвертьфинал с не пустившей команду Станислава Черчесова дальше серией пенальти стал лучшим достижением российской национальной команды в истории мундиалей.

Теперь же, осенью, когда стартовал новый клубный сезон, начинается и новое приключений у сборных. Причем новое во всех смыслах — европейская Лига наций проводится Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые.

Наша сборная еще до своего прекрасного перфоманса на домашнем чемпионате мира была посеяна во второй дивизион турнира, так называемую лигу В, где в одной группе с ней оказались команды Швеции и Турции.

Лига наций УЕФА — это турнир, который призван, во-первых, заменить собой скучные товарищеские матчи (пусть для нашей команды они и «контрольные»), во-вторых, дать европейским сборным новый, довольно интересный турнир, а в-третьих, выполнить функцию дополнительного отборочного турнира к чемпионату континента.

Победитель нашей подгруппы не только в следующем розыгрыше выступит уже в элитном дивизионе Лиги наций, но и сможет сыграть в плей-офф за место на Евро-2020, если не завоюет его через обычный отборочный цикл.

В общем, хотя сами футболисты еще не разобрались со смыслом и тонкостями нового соревнования, значение матч с Турцией имеет довольно важное. Когда у тебя только четыре игры в группе из трех команд, очками, если хочешь выйти из борьбы победителем, разбрасываться не стоит.

Команда Черчесова подходит к своему первому после чемпионата мира матчу в очень обновленном составе, что абсолютно неудивительно — после такого турнира нужны свежие эмоции и лица.

Таким образом, в главной команде страны в первом после мундиаля официальном поединке произойдут несколько основополагающих изменений.

Во-первых, Акинфеева на последнем рубеже заменит основной страж ворот санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев , присутствовавший на мундиале в качестве бэкапа бессменного стража ворот сборной.

Во-вторых, в качестве капитана вместо того же голкипера ЦСКА партнеров выведет на поле нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Учитывая все происходившее внутри команды на мировом форуме, лидерские качества игрока и приобретенные им значение и статус главного футболиста страны прямо сейчас, ничего удивительного в этом решении Черчесова нет. Скорее, удивил бы, и серьезно, какой-то иной выбор наставника.

«Это вытекало из логики всего, потому что Игоря Акинфеева нет, Федора Смолова нет, Александр Самедов приостановил выступления за сборную, Игнашевича нет, поэтому Артем — самый опытный наш футболист и поэтому он будет выводить завтра команду», — рассказал главный тренер на пресс-конференции.

Кстати, закончившего профессиональную карьеру и работающего теперь в ЦСКА Игнашевича нет не совсем. Опытнейший ветеран теперь входит в тренерский штаб Черчесова и помогает при работе с защитниками, а также наверняка олицетворяет собой связующее звено между игроками и главным тренером.

Довольно интересно, как сыграет сборная России. Стадион в Трабзоне, названный в честь тренера Шенола Гюнеша, приведшего национальную команду этой страны к третьему месту на ЧМ-2002, является одним из самых шумных в Турции, а в этой стране болеть умеют (недаром на старом стадионе «Галатасарая» красовалась надпись: «Добро пожаловать в ад!»).

В первую очередь, вопрос в том, по какой системе будет действовать наша команда — с двумя или тремя центральными защитниками.

Оборонительная линия вообще обновится сильнее других. Точно одна из вакансий достанется вернувшемуся после разрыва крестообразной связки в строй спартаковцу Георгию Джикии , а рядом с ним вполне может сыграть выступающий в чемпионате Турции за «Фенербахче» Роман Нойштедтер

Что касается соперника, то его главный тренер, прекрасно знакомый нам по работе в санкт-петербургском «Зените» (болельщиком которого он, по собственному признанию, остается) румын Мирча Луческу занимается обновлением своей команды.

Под руководством Черчесова российские футболисты уже дважды встречались с турками в контрольных встречах и обе завершили вничью. Последняя, состоявшаяся незадолго дл мундиаля (1:1), является для Турции вообще последним на данный момент матчем.

Для турок матч с нынешней сборной России — возможность сыграть с заматеревшим и статусным соперником и обрести уверенность в своих силах в омоложенном составе.

Игра, кстати, пройдет на газоне не самого лучшего качества — в Трабзоне на поле неожиданно для российских футболистов образовались проплешины.

Турецкая федерация объяснила это тем, что искусственное освещение, помогающее газону расти, в то же время сжигает траву по краям игровой поляны…

Впрочем, газон — последнее, о чем наша сборная должна и будет думать перед этим матчем. Российские игроки всячески подчеркивают, что они — настоящая команда, которая хочет радовать болельщиков и доказать, что сказка чемпионата мира была неслучайной. Посмотрим.