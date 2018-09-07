РФС запускает программу match-day сборной России

Российский футбольный союз запускает серию match-day сборной России. Она получила символическое название «Team Russia в городе!».

Как стало известно…, уже в ближайших матчах национальной команды с Чехией в Ростове-на-Дону и молодежной сборной с Сербией в Нижнем Новгороде болельщиков ждут многочисленные развлекательные активности и конкурсная программа перед матчем.

Так, в Ростове-на-Дону площадь арены начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут отведать чешскую кухню, послушать выступления артистов, поиграть во флетбол и кикер, помериться силами в донских народных забавах, сделать прическу в барбер-шопе, попытать удачу в розыгрыше призов и даже принять участие в масштабном пенном-шоу перед сценой. Для детей будут организованы уроки по гончарному искусству и чеканке монет, а также мастеркласс по художественной росписи «Майка сборной». Кроме того, перед стартовым свистком состоится массовый флешмоб «Сборная героев», составленный из участников детского конкурса, ранее запущенного РФС в социальных сетях.

Пришедших поддержать молодежную сборную нижегородских болельщиков ждут сербская кухня, шоу барабанщиков и ходулистов, аквагрим, барбер-шоп и музыкальная программа.

— Мы продолжаем начатую перед Чемпионатом мира работу по социализации образа национальной сборной и популяризации ее бренда в различных сегментах общества, — прокомментировал новость исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. — Вслед за программой поддержки «Играй за нас!» и интеграцией с Яндекс. Навигатором, в ближайших матчах мы протестируем стратегию match-day активностей. Это передовая маркетинговая практика по повышению лояльности болельщиков за счет создания дополнительных зон развлечения и комфорта, а также расширению возможностей для партнерских интеграций. Опыт для нас первый и очень надеемся, что он придется по вкусу поклонникам национальной команды в различных городах России, ведь наша задача, чтобы коммуникация «Team Russia в городе!» стала синонимом большого праздничного события для местных жителей. Поэтому, со своей стороны, приглашаю всех на «Ростов Арену» и стадион «Нижний Новгород» пораньше — программа будет очень интересной и насыщенной. Особенно должно понравиться детям и их родителям.