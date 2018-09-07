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Тренера сборной Украины ударил полицейский
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Тренера сборной Украины ударил полицейский 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко после матча с Чехией вмешался в драку украинских фанатов и чешских полицейских. Об этом сообщает «Обозреватель».
После завершения матча украинские болельщики решили пробраться через сетку на поле, полиция пыталась им помешать, в результате чего завязалась драка. Правоохранители задержали нескольких человек.
Шевченко подошел к правоохранителям, чтобы остановить конфликт, но попал под горячую руку и получил удар от полицейского.
Позже тренер заявил, что ничьей вины в этом нет, и призвал не драматизировать ситуацию. Он предположил, что конфликт начался, когда кто-то из фанатов упал за заграждения.
«Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. <…> Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо», — заключил он.
Сборная Украины в первом туре Лиги наций обыграла Чехию на выезде со счетом 2:1.
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