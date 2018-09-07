Тренера сборной Украины ударил полицейский

Тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко после матча с Чехией вмешался в драку украинских фанатов и чешских полицейских. Об этом сообщает «Обозреватель».

После завершения матча украинские болельщики решили пробраться через сетку на поле, полиция пыталась им помешать, в результате чего завязалась драка. Правоохранители задержали нескольких человек.

Шевченко подошел к правоохранителям, чтобы остановить конфликт, но попал под горячую руку и получил удар от полицейского.

Позже тренер заявил, что ничьей вины в этом нет, и призвал не драматизировать ситуацию. Он предположил, что конфликт начался, когда кто-то из фанатов упал за заграждения.

«Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. <…> Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо», — заключил он.

Сборная Украины в первом туре Лиги наций обыграла Чехию на выезде со счетом 2:1.