Мусорили и все ломали: за что избили фанатов Украины

Кидали мусор, ломали кресла: за что избили фанатов Украины

Болельщики сборной Украины устроили потасовку с полицейскими после дебютного матча своей команды в Лиге наций против Чехии. Главный тренер «жовто-блакитных» Андрей Шевченко попытался вмешаться в конфликт, однако сам получил удар.

В рамках нового турнира для сборных под названием Лига наций состоялся матч между Украиной и Чехией. «Жовто-блакитные» героически добились победы за счет гола бывшего полузащитника «Уфы» Александра Зинченко , который отличился под самый конец игры — на 93-й минуте. Однако такой приятный для украинских фанатов поворот событий не смог предотвратить беспорядки, которые произошли сразу после финального свистка: между местными полицейскими и приезжими болельщиками вспыхнул конфликт.

Отмечается, что матч посетили около тысячи украинских фанатов. Это при том, что вместимость стадиона «Мирослава Валенты» рассчитана на 8121 тысяч зрительских мест.

один из болельщиков с трибуны украинских фанатов выбежал на поле, за что был задержан сотрудниками чешской полиции, а чуть позже ему досталось дубинками. Соотечественники пострадавшего в ответ начали кидать в блюстителей закона мусор, скандировать нецензурные выражения и ломать кресла стадиона, чем спровоцировали еще больший конфликт. В итоге сотрудникам правопорядка пришлось применить водометы.

Вмешаться в ситуацию решил главный тренер сборной Украины и легендарный в прошлом полузащитник «Милана» Андрей Шевченко. Наставник желто-синих подошел к полицейским и попытался урегулировать конфликт, но безуспешно — специалист даже сам случайно получил один удар. В результате в местный отдел полиции были отправлены восемь фанатов сборной Украины.

41-летний обладатель «Золотого мяча» не стал критиковать действия чешских полицейских и заверил, что с ним все в порядке.

«Давайте не драматизировать ситуацию, со мной все нормально. Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо», — приводит слова специалиста globallookpress.com.

Шевченко также отметил, что причиной конфликта стал упавший за заграждение фанат:

«Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю».

Однако существует и другая версия произошедшего: возможно, украинский болельщик пытался пробраться на поле, чтобы забрать оставленную голкипером национальной команды Андреем Пятовым бутылку с водой.

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко после игры лично отправился в полицейский участок, чтобы уладить конфликт и освободить болельщиков.

После вмешательства ФУУ буйных фанатов действительно отпустили. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Реуцкий в своем фейсбуке. По его информации, болельщики были оштрафованы на 6 тысяч крон.

Любопытно, что скандал состоялся в первой же игре украинской команды в новой форме, на которой красуется лозунг «Слава Украине».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально одобрил форму с этим нанесением, заявив, что она соответствует регламенту. Однако не все придерживаются такого же мнения.

«В регламенте четко сказано, что может быть изображено на форме — номер игрока, фамилия, герб страны, если сборная. Больше ничего. Это прописано в правилах игры. Все, что им противоречит — незаконно», — заявил функционер в эфире НСН.

А бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков выразил надежду на то, что подобные надписи не появятся на футболках подопечных Станислава Черчесова

«Это их внутреннее дело, пусть пишут, что хотят. Главное, чтобы у нас не было никаких провокационных надписей на майках. Я не думаю, что здесь надо поддаваться на провокации. Пусть политики занимаются этими вопросами. Спортивной общественности не стоит поднимать эту тему и серьезно обсуждать».

При этом член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев , напротив, призвал относиться к лозунгу «Слава Украине!» спокойнее.

«Мы же не против, чтобы Украина или любая другая страна выступала под своей символикой. Поэтому необходимо отделить политику от спорта и относиться к подобным вещам спокойно. В данном случае их нельзя сравнивать с выходками националистического характера некоторых украинских спортсменов, которые явно пытаются спровоцировать российскую сторону своими высказываниями или действиями. А эту ситуацию нужно просто принять без всяких истерик и ажиотажа», — приводит слова чиновника RT.

Свою следующую встречу в рамках Лиги наций сборная Украины проведет 9 сентября на «Арене Львов» против команды Словакии. С большой долей вероятности игра пройдет при пустых трибунах из-за произошедшего инцидента.