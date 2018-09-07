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Тренер сборной Украины по футболу попал в драку
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Тренер сборной Украины по футболу попал в драку между фанатами и полицейскими 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После окончания матча Лиги наций Чехия — Украина между фанатами гостей и полицией произошла драка. После финального свистка украинские болельщики хотели прорваться на поле, но их остановили органы правопорядка и применили в их отношении силу.
В результате инцидента полицией были задержаны несколько человек, другие болельщики сделали попытку вернуться на сектор и сломали несколько кресел. В конфликт вмешался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он хотел успокоить разбушевавшихся болельщиков, но попал под горячую руку одного из сотрудников полиции.
«Со мной все нормально. Я думаю, что изначально кто-то просто упал за заграждения, а полиция среагировала, я тоже их понимаю», — заявил Шевченко украинскому изданию «Обозреватель».
В матче Чехия уступила Украине со счетом 1:2. В игре голы в ворота соперников оформили Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Последний гол был забит буквально за минуту до финального свистка. Следующим соперником Украины станет команда Словакии.
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